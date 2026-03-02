Festa del Lleida CF al Narcís Sala: «Hem celebrat el gol contra l’Atlètic de forma espectacular»

Una imatge poc habitual s'ha vist aquest cap de setmana al Camp Municipal Narcís Sala: desenes d’afeccionats del Lleida CF han viatjat fins a Barcelona per animar el Sant Andreu en el partit contra l’Atlètic Lleida, el club enemic amb qui comparteixen el Camp d’Esports durant aquesta temporada.
Segons expliquen a Nació diversos afeccionats, l’acollida ha estat “molt càlida i respectuosa”. Els barcelonins han habilitat una zona a la cantonada del camp, amb seients cedits perquè poguessin estar tots junts. “Va ser un gran gest”, asseguren els seguidors blaus, a qui s'ha fet referència per la megafonia de l’estadi.
“Hem celebrat el gol contra l'Atlètic de forma espectacular”, diu Meritxell Feliu, una de les afeccionades present a les graderies, que desmenteix agressions i llançament d’objectes contra Joan Campins, jugador de l’Atlètic que fa uns mesos defensava l’escut del Lleida CF. "Vam escridassar-lo i res més", senyalen. La retrobada amb el porter Iñaki, ara a les files dels andreuencs, va ser un dels moments més emotius, acompanyada de càntics i aplaudiments.
“El Sant Andreu sempre ens ha donat suport i sempre hem estat amb ells”, apunta Èric Sendra, que recorda que l'Atlètic va vetar l'entrada al Camp d'Esports als afeccionats quadribarrats. Al final, victòria local (1 a 0) i alegria pels lleidatans, que en van necessitats.