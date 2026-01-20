L'Atlètic Lleida esgota la paciència i acomiada Gabri

Després de vuit jornades seguides sense tastar la victòria (l'últim somriure va ser el 15 de novembre contra l'Andratx), el club ha decidit canviar d'entrenador. La directiva i l'àrea esportiva han pres la decisió en veure que l'equip segueix enfonsat a la zona vermella de Segona RFEF.
Amb 19 jornades disputades, els números parlen sols: penúltims amb només 15 punts (2 victòries, 9 empats i 8 derrotes), 23 gols a favor i 32 en contra. Una dinàmica que, malgrat les set incorporacions d'aquest mercat d'hivern per reforçar la plantilla, ha fet saltar l'alarma definitiva a la directiva.
Fa poques setmanes el club encara ratificava la confiança en Gabri, però la persistència de la crisi ha pesat més que les paraules boniques. El comunicat oficial recorda que no tot és culpa del cos tècnic: l'equip és nou a la categoria, ha patit una allau de lesions a la primera volta, la participació a la Copa Federació va deixar seqüeles físiques i l'eliminatòria de Copa del Rei contra l'Espanyol va passar factura. Tot plegat, un còctel multifactorial que ha acabat amb el "gràcies i sort".
El club agraeix profundament a Gabri la seva dedicació i professionalitat durant aquesta temporada i mitja. Recordem que va aterrar la campanya passada a Tercera RFEF, va signar una gran temporada (segona posició, play-off d'ascens i accés a Segona via plaça vacant) i ha intentat consolidar el projecte... però ara toca un nou impuls a la banqueta per buscar la reacció urgent en aquest tram final de lliga.