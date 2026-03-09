Ja es coneix el punt de votació a Lleida per les eleccions del Barça

El pròxim diumenge 15 de març, el FC Barcelona viurà una de les jornades més significatives de la seva història recent. Amb l'objectiu de fomentar la màxima participació i descentralitzar el procés, el club ha desplegat un dispositiu de cinc seus electorals repartides pel territori, entre les quals destaca Lleida com a punt de referència per als socis i sòcies de les terres de Ponent i el Pirineu.\r\n\r\nLleida: Dues meses per a un cens universal\r\n\r\nLa seu lleidatana estarà ubicada a la Federació Catalana de Futbol (Carrer Riu Besòs, 8). El dispositiu a la capital del Segrià comptarà amb dues meses electorals per garantir la fluïdesa i evitar esperes als votants. Cal recordar que el cens és universal: qualsevol dels 114.504 socis amb dret a vot podrà dipositar la seva papereta a la seu de Lleida, independentment de si resideix a la província o hi està de pas, facilitant així la participació directa sense necessitat de desplaçaments llargs.\r\n\r\nHoraris i desplegament territorial\r\n\r\nLes urnes a la delegació de Lleida s’obriran a les 9:00 hores i romandran operatives de forma ininterrompuda fins a les 21:00 hores. A més de la seu lleidatana i la principal a l'Spotify Camp Nou, el Barça ha habilitat punts de votació a: Girona: Casa de Cultura. Tarragona: Palau de la Diputació. Andorra la Vella: Centre de Congressos.\r\n\r\n \r\n\r\nDes del club es fa una crida a la mobilització massiva per "reforçar el valor del model democràtic". \r\n