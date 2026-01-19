La compravenda d'habitatges puja un 3,2% a Lleida i consolida tres mesos de creixement

El mercat immobiliari lleidatà va tancar el novembre amb un increment del 3,2% en el nombre d’operacions de compravenda d’habitatges respecte del mateix mes de l’any anterior, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb aquest resultat, la demarcació encadena tres mesos consecutius de creixement i es consolida dins la tendència positiva que s’ha observat al conjunt de Catalunya.
A Lleida, es van formalitzar 581 transaccions al novembre, mentre que a la resta de territoris catalans els increments van ser més notables a Tarragona (+7,8%) i Girona (+7,1%). Barcelona va ser l’única demarcació on el nombre d’operacions va retrocedir lleugerament (-0,13%).
En el conjunt de Catalunya, es van registrar 8.794 compravendes, un 2,3% més que al mateix mes de 2024. Es tracta del tercer increment interanual consecutiu —després del +6% al setembre i el +3% a l’octubre—, però també d’una moderació en el ritme de creixement. Tot i això, el volum de gairebé 8.800 operacions representa la xifra més alta en un mes de novembre des de 2022.
Tres de cada quatre habitatges venuts van ser de segona mà (7.197 operacions, +5,6%), mentre que les de nova construcció van experimentar un descens del 10,1% (1.597 unitats).
Rècords anuals a tocar
Quan faltava només un mes per cloure l’exercici, les compravendes acumulades a Catalunya durant el 2025 ja superaven les 104.000 operacions, un 14,26% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta dinàmica confirma que el mercat va mantenir una elevada activitat, amb vàries fites que no s’assolien des de 2007, abans de l’esclat de la bombolla immobiliària.
Les habitatges lliures van concentrar la gran majoria del mercat —8.276 operacions, un +2,1% interanual—, mentre que els d’habitatge protegit van créixer un 6,15%, amb 518 transaccions. A tot l’Estat, la compravenda d’habitatges també va créixer al novembre, amb un augment del 7,8% interanual i un total de 58.646 operacions. El 93,6% corresponen a habitatges lliures i el 6,4% a protegits; en conjunt, el 78,2% del mercat segueix dominat per la segona mà i el 21,8% per l’obra nova.