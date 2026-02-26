Calor inèdita en ple febrer a Ponent amb rècords històrics en una desena d’estacions

L’episodi de temperatures anòmalament altes registrat aquest dimecres ha deixat xifres excepcionals a les comarques de Ponent. Fins a 11 de les 124 estacions amb més de dues dècades de dades de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques han marcat el valor més alt mai registrat en un mes de febrer, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.
Els nous màxims s’han concentrat principalment a les comarques de Ponent i zones interiors, on el mercuri ha superat àmpliament la barrera dels 20 graus. En canvi, al prelitoral s’ha produït el fenomen invers, amb un descens dels termòmetres.
La dada més destacada s’ha registrat a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, amb 23,4 graus, superant en un grau el rècord anterior fixat el febrer del 2023. A Tàrrega, a l’Urgell, s’han assolit 22,9 graus, també per damunt del màxim precedent. Valors similars s’han anotat a Vilanova de Meià, que ha arribat als 22,6 graus, per sobre del registre que es mantenia des del 2000.
Altres punts de l’interior han superat o igualat els seus topalls històrics. Al Canós, Oliola i Golmés s’han registrat 22,3 graus, mentre que a Algerri el termòmetre ha marcat 22,1 i a Oliana s’ha enfilat fins als 22. Lladurs ha arribat als 21,6 graus, Os de Balaguer als 21,2 i Sant Martí de Riucorb als 20,7, en aquests tres casos igualant els màxims anteriors.
L’episodi confirma una tendència de temperatures cada vegada més elevades també en mesos tradicionalment hivernals, amb valors que s’acosten més a un ambient primaveral que no pas a finals de febrer.