Els robatoris amb força cauen en picat a Lleida en un any amb rècord de detencions

Els robatoris amb força han experimentat una davallada contundent a la ciutat de Lleida durant el 2025. Les dades oficials mostren descensos molt significatius en totes les tipologies: un 47,7% menys en domicilis, amb 139 casos registrats; un 28,4% menys en establiments comercials, amb 101 fets; i un 31,8% menys en empreses, amb 45 casos. Segons fonts policials, aquestes xifres situen la ciutat en mínims històrics en aquesta tipologia delictiva.
Aquest retrocés s’emmarca en un balanç global que apunta a una reducció del 5,5% dels fets delictius a Lleida, amb un total de 10.924 infraccions penals, una xifra similar a la de fa cinc anys. Tot i aquest descens general, el 2025 ha estat l’any amb més detencions registrades mai a la ciutat: 2.106 arrestos, un 4,7% més que l’any anterior. El cap de l’ABP del Segrià, Xavier Ribelles, atribueix aquest increment a una major activitat policial i al reforç d’efectius tant dels Mossos com de la Guàrdia Urbana. “Lleida és una ciutat segura, però volem que ho sigui encara més”, ha resumit.
Un dels factors que, segons la policia, ha contribuït a reduir els robatoris amb força és la detenció del presumpte lladre que actuava a l’Horta, fet que ha permès contenir l’activitat delictiva a l’entorn agrícola i rural que envolta la ciutat.
Pel que fa als delictes contra el patrimoni, la tendència també ha estat a la baixa, amb un descens del 7%. Els robatoris a l’interior de vehicles, que havien registrat un repunt puntual al març, han acabat reduint-se un 11,6% gràcies a dispositius específics de vigilància. En canvi, els robatoris amb violència i intimidació a la via pública han augmentat un 5,9%. Per fer front a aquest increment, el grup de delinqüència urbana, conegut com a “fures”, s’ha ampliat fins als 16 agents i ha incrementat les detencions en aquest àmbit un 15,6%, amb 222 arrestos.
Combat contra la multireincidència
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha valorat positivament l’evolució de les dades i ha destacat que la ciutat és la setena de Catalunya en índex de criminalitat i la capital de demarcació amb menys incidència delictiva. Tot i això, ha insistit en la necessitat d’actuar contra la multireincidència, ja que 80 de les persones detingudes l’any passat acumulaven tres o més arrestos.
En matèria de convivència, la Guàrdia Urbana ha incrementat un 81% les sancions per incompliment d’ordenances municipals. Els Agents Cívics han realitzat 18.690 actuacions, un 51% més que l’any anterior, i la sala de guàrdia municipal ha gestionat 50.231 avisos al llarg del 2025.
En l’àmbit d’emergències, els Bombers han dut a terme 4.686 serveis a la ciutat, 763 dels quals per incendis, principalment en contenidors i habitatges. L’alcaldia ha expressat preocupació per focs detectats en infrahabitatges sense residents censats i ha anunciat un seguiment més exhaustiu. Els Agents Rurals, per la seva banda, han fet 1.807 actuacions, moltes vinculades a abocaments incontrolats.