El Govern insta a modernitzar els regadius perquè «la sequera tornarà»

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha aprofitat el tret de sortida de la campanya de reg per llançar un missatge de prudència i demanar que no s'aturi la inversió en infraestructures. Des de les Borges Blanques, el conseller ha qualificat l'actual campanya com a "històricament bona" gràcies a unes reserves d'aigua que superen el 90% de la capacitat dels embassaments, una situació que aporta tranquil·litat immediata al sector però que no ha de portar a la relaxació davant futurs episodis de sequera.
Ordeig ha insistit que la preparació per al futur passa inevitablement per la modernització dels regadius, ja que l'abundància de recursos actual és una excepció i no la norma. En aquest sentit, ha recordat que el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu una partida de 90 milions d'euros destinada específicament a millorar l'eficiència de les xarxes de reg. L'objectiu del Govern és garantir una producció d'aliments amb un menor impacte ambiental mitjançant una gestió de l'aigua molt més precisa i moderna.
Durant la seva visita, el conseller ha supervisat les obres d'una nova xarxa de distribució del canal Segarra-Garrigues a les Borges Blanques, que suposen una inversió de 10,5 milions d'euros. Aquesta infraestructura permetrà posar en reg 713 noves hectàrees a partir del mes de juny, un pas que Ordeig considera un exemple d'entesa entre comunitats de regants i l'administració. A més, s'ha destacat l'aposta per instal·lar plaques fotovoltaiques per reduir els costos de bombeig, especialment en un context d'inestabilitat en els preus de l'energia.
Pel que fa a l'estat del sistema Segarra-Garrigues, s'ha informat que el pantà de l'Albagés continua el seu procés d'ompliment i s'espera que assoleixi els 40 hectòmetres cúbics a l'abril, arribant a la meitat de la seva capacitat total. Mentrestant, sobre la polèmica modernització del canal d'Urgell, Ordeig ha obert la porta a executar les obres per fases. Davant la manca de consens per a un projecte global, el conseller ha assegurat que el Govern està disposat a començar a treballar amb aquelles col·lectivitats de regants que sí que estiguin interessades a modernitzar les seves finques de forma immediata.