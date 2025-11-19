El Govern ultima canvis perquè més regants accedeixin als ajuts de la modernització dels Canals d’Urgell

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, vol acordar aquest amb la junta de govern dels Canals d’Urgell un paquet de noves mesures perquè els agricultors no professionals també puguin accedir als ajuts destinats al moblament de les finques dins del projecte de modernització. En una interpel·lació d’ERC al Parlament, Ordeig ha recordat que els agricultors professionals poden rebre entre el 40% i el 70% del cost de la instal·lació del reg dins les parcel·les i que la resta es pot finançar a través de l’ICF. Tot i això, ha avançat que s’estudia si la Comunitat General de Regants podria assumir també una part del finançament, igual com ja fa amb la infraestructura general.
El conseller ha explicat que aquest mateix dimarts vol “tancar” amb la junta de govern les noves fórmules de suport, una petició reiterada per la Comunitat General de Regants, que alerta que el plantejament inicial deixa fora agricultors jubilats que tenen les terres arrendades. Ordeig ha insistit que l’objectiu és prioritzar els professionals, però trobant vies perquè els arrendataris també puguin rebre els ajuts quan es justifiqui.
Per dissipar dubtes i reticències al territori, Ordeig ha demanat que la modernització es visqui com una oportunitat de país i no com un factor de “conflicte” o “tensió”. En paral·lel, el Departament analitza la possibilitat de permetre la convivència temporal entre el nou model i el reg a manta per donar més marge a qui encara no vol fer el pas. El conseller ha recordat que el cost de modernitzar és de 2.300 euros per hectàrea i que, amb el finançament de la Casa Canal, això equival a 120 euros anuals per hectàrea durant 30 anys.
La decisió final, però, recau en les col·lectivitats i en l’assemblea general, que votarà el projecte el 21 de desembre. Ordeig ha defensat que la modernització aporta estalvi d’aigua i de costos, augment patrimonial i és clau per afavorir el relleu generacional.
La diputada d’ERC Montse Bergés ha reclamat al Govern que garanteixi l’accés als ajuts per als pagesos amb terres arrendades i ha demanat que les col·lectivitats disposin de tota la informació per esvair pors i incerteses. Bergés ha remarcat que “el cost de la modernització no arriba al 7,5% del que va costar la línia 9 del metro i la dignitat de la pagesia no mereix menys”.