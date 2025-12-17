La màgia dels aparadors: una acadèmia d’anglès impulsa un concurs decoratiu a Lleida

La directora de l’acadèmia d’anglès The English Pear Tree, a Lleida, ha posat en marxa un concurs d’aparadors de Nadal que cerca fomentar la cohesió comunitària mitjançant la creativitat decorativa i la implicació ciutadana. L’iniciativa, nascuda de l’experiència personal de la promotora —qui combina l’ensenyament de l’anglès amb tallers de creativitat aplicada a l’escriptura, jocs i decoració—, compta amb 36 botigues participants de tot tipus, des de decoracions professionals fins a creacions artesanals fetes a mà.
El mecanisme del concurs premia tant l’esforç decoratiu com la interacció: els ciutadans poden votar els aparadors preferits a través d’Instagram, amb un jurat format per l’organitzadora i els seus alumnes seleccionant els cinc més populars. Per enllestir la implicació més enllà del vots, s’ha afegit un sorteig de 10 vals de 100 euros per a qui es fotografi davant dels aparadors participants i ho publiqui a xarxes amb els hashtags #lleidaaparadordenadal i #theenglishpeartree, mencionant l’establiment. El guanyador rebrà un val de 150 euros, tots canvisables als deu comerços més votats.
Patrocinat per la família de l’organitzadora, el projecte ha superat reptes inicials per convèncer botiguers desconeguts, amb inscripcions gratuïtes fins al 16 de novembre i només tres pagaments extrems de 15 euros. A més de mapes interactius amb fotos i vídeos dels aparadors —accessibles via Google Drive—, l’acadèmia ha ofert seminaris de decoració i materials gratuïts per acompanyar els participants. La lliura de premis, prevista per l’11 de gener amb un pica-pica a l’escola —on també es convida a intercanviar idees—, aspira a ser l’espurna d’edicions futures amb categories més definides.
L’acadèmia The English Pear Tree, coneguda pel seu ambient familiar amb gats com a companyia i decoracions nadalenques fetes amb materials naturals com branques i flors seques, publica les votacions al seu Instagram (@theenglishpeartree). L’organitzadora destaca la il·lusió dels implicats i l’oportunitat per a famílies i amics de recórrer Lleida, inspirar-se i gaudir de l’esperit festiu.