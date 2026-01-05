La nevada col·lapsa l’A-2 a l’altura de Fonolleres durant més de dues hores

L’autovia A-2 ha quedat pràcticament paralitzada aquest dilluns al matí a causa d’un accident en plena nevada, a l’altura de Fonolleres, a la comarca de la Segarra. El sinistre, que s’ha produït a quarts de nou, ha provocat un llarg col·lapse que ha mantingut desenes de vehicles atrapats i circulant a pas de tortuga entre els municipis de Tàrrega i Cervera fins poc abans de les onze.
Algunes màquines llevaneu han quedat atrapades dins de l’embús, fet que ha dificultat inicialment les tasques de neteja de la calçada. Els serveis d’emergència, amb diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, han treballat al lloc per retirar els vehicles implicats i restablir la circulació. Els agents han desviat el trànsit pel carril lateral per permetre l’accés de les màquines i facilitar la seva actuació.
Durant l’aturada, molts conductors han optat per refugiar-se a les àrees de servei properes, esperant que es normalitzés la situació. Cap a les onze del matí, el trànsit ha recuperat la fluïdesa i les llevaneus han pogut reprendre la seva feina. Tot i que la nevada ha continuat amb intensitat variable, la calçada ha quedat neta i es pot circular amb relativa normalitat.
Testimonis d’un matí complicat
En Mohamed Salami, veí de Cervera, es dirigia a treballar a Lleida quan la intensitat de la neu l’ha obligat a aturar-se. “No esperava que la nevada fos tan forta”, ha admès, després de fer parada a l’àrea de servei de Fonolleres per seguretat.
També la Míriam i l’Alba, dues veïnes de Palafrugell que viatjaven amb les seves famílies cap a la Val d’Aran per celebrar la diada de Reis, s’han trobat amb un paisatge hivernal que no preveien. “Ja trobàvem neu des de Manresa, però aquí ha estat on més n’ha caigut”, han explicat. Equipades amb pneumàtics d’hivern i cadenes, han pogut reprendre el viatge quan la situació s’ha calmat.
En canvi, en Josseff, que viatjava des de Barcelona cap a la Segarra, ha narrat una experiència més plàcida. “Nosaltres no hem tingut problemes; la nostra calçada estava neta”, ha comentat, celebrant la imatge insòlita que la nevada ha deixat al paisatge ponentí. Aquest episodi se suma a les nombroses incidències registrades a la xarxa viària de la demarcació de Lleida, on Trànsit continua recomanant extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris davant la persistència de la neu i les baixes temperatures.