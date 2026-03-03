El Govern tanca una línia d'I3 en la preinscripció a l'escola Gaspar de Portolà de Balaguer

El Departament d’Educació ha obert aquesta setmana la preinscripció escolar per al curs 2026/2027 amb una sola línia d’I3 a l’Escola Gaspar de Portolà de Balaguer, malgrat el compromís previ de mantenir-ne dues i decidir posteriorment en funció de la demanda. La decisió arriba després de mesos de reivindicacions de polítics i docents, que defensen mantenir els dos grups en aquest col·legi.
El Gaspar de Portolà és el centre públic amb més demanda del municipi i disposa d’un projecte educatiu consolidat. Segons les dades de planificació, a Balaguer hi ha una previsió de 115 infants que s’han d’escolaritzar a I3 el curs vinent. Amb una sola línia oberta al centre, diverses veus alerten d’un possible desequilibri en l’oferta de places públiques.
D’acord amb els càlculs exposats, la línia disponible podria quedar pràcticament ocupada pels 19 infants que ja tenen germans escolaritzats al centre, fet que reduiria de manera significativa l’accés de noves famílies. Des de l’AFA i la direcció del centre s’havia traslladat al Departament la necessitat de mantenir les dues línies obertes almenys durant el període de preinscripció per ajustar la decisió a la demanda real.
Ofensiva parlamentària d’ERC
Davant la situació, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de 16 preguntes escrites al Govern i ha portat el cas al ple del Parlament mitjançant una interpel·lació oral de la diputada Mar Besses al conseller de la Presidència. Les diputades Irene Aragonès i Montse Bergés han advertit que la planificació prevista podria deixar l’escola pública en desavantatge al municipi.
El candidat d’ERC a l’alcaldia de Balaguer, Kevin Bruque, ha qualificat la decisió de “política” i ha defensat que la baixada puntual de natalitat no pot justificar l’eliminació d’un grup. “No podem permetre que es jugui amb el futur educatiu de la ciutat. Cal prioritzar la qualitat educativa i la reducció de ràtios abans que el tancament de línies”, ha afirmat.
El Departament no ha detallat encara si revisarà la decisió un cop finalitzi el període de preinscripció. Mentrestant, el debat sobre la planificació escolar i l’equilibri entre oferta i demanda torna a situar-se al centre de l’agenda educativa a la capital de la Noguera.