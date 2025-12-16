Treballem per Balaguer impulsa una moció per evitar la supressió d’una línia d’I3 a Gaspar de Portolà

El grup municipal de Treballem per Balaguer ha registrat una moció en defensa de la segona línia d’I3 de l’escola pública Gaspar de Portolà i en contra de la seva supressió. La formació destaca que es tracta d’un centre de referència al municipi, amb una trajectòria pedagògica consolidada, i que l’estructura de dues línies ha estat clau per garantir l’equilibri intern, la continuïtat dels projectes educatius i una distribució adequada de la complexitat.
Treballem per Balaguer recorda que el Departament d’Educació ha comunicat la voluntat d’eliminar una de les dues línies de P3 al·legant la davallada de naixements i criteris d’eficiència en la gestió de recursos. El grup municipal retreu a la conselleria que no hagi aportat cap estudi tècnic, pedagògic ni demogràfic que avali aquesta decisió, ni hagi activat els mecanismes de participació municipal previstos per la Llei d’Educació de Catalunya, fet que consideren contrari al principi de concertació institucional en matèria educativa.
La moció també qüestiona els càlculs de ràtios i escenaris de matrícula presentats pel Departament, perquè es basen en projeccions hipotètiques i no en dades reals del municipi. Treballem per Balaguer recorda que, segons el mateix Departament, la davallada del padró és puntual i reversible, amb una recuperació prevista a partir del curs 2027-2028, i qualifica de desproporcionada una retallada estructural basada en una oscil·lació temporal. El grup adverteix que la supressió d’una línia reduiria la capacitat de distribuir la complexitat, afectaria l’atenció a la diversitat, debilitaria el projecte pedagògic i comportaria una disminució de plantilla docent en un centre consolidat.
En el bloc d’acords, Treballem per Balaguer expressa el seu rebuig ferm a la supressió de la segona línia d’I3 i insta el Departament d’Educació a mantenir les dues línies mentre no existeixin dades contrastades que justifiquin un canvi estructural, tenint en compte que les previsions demogràfiques apunten a una recuperació en els propers cursos. El grup reclama també que qualsevol decisió de planificació educativa al municipi es fonamenti en informes públics, verificables i elaborats amb participació municipal efectiva.
La moció proposa aprofitar la davallada de natalitat per millorar, i no reduir, l’oferta d’escola pública, amb més atenció individualitzada i reforç dels centres consolidats com el Gaspar de Portolà. A més, Treballem per Balaguer manifesta el seu suport a la comunitat educativa del centre –direcció, claustre, AFA i famílies– i es compromet a traslladar el text al Departament d’Educació, al Consell Escolar Municipal, a l’escola i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per sumar complicitats i revertir la decisió