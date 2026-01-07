Cop de fred pirinenc: groc per neu acumulada aquesta nit i demà

La neu tornarà a treure el cap a Catalunya aquest dimecres i dijous, però de manera molt acotada i amb un grau de perill moderat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per neu de nivell 2 sobre 6, centrats en el Pirineu occidental i, especialment, a les comarques de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.
Avisos per dimecres 7 de gener
Per a avui dimecres, el mapa de perill se centra en el sector nord-occidental del país, amb color groc (perill moderat) només en alguns sectors del Pirineu, mentre que la resta del territori es manté en verd, sense risc apreciable. El llindar que es pot superar és d’un gruix superior als 20 centímetres de neu nova per sobre dels 1.400 metres, i es preveu que la cota de neu se situï inicialment entorn dels 800 metres per anar pujant fins als 1.400 metres a mesura que avanci l’episodi.
Evolució al llarg del dia
Els mapes horaris apunten que el moment de major incidència serà durant el matí i migdia, amb presència de neu a les cotes mitjanes del Pirineu; a partir de la tarda, el perill tendeix a minvar i el color verd torna a dominar arreu del país. El grau de perill 2/6 indica que la nevada pot ser localment destacable en indrets concrets, però no s’espera una afectació generalitzada ni problemes greus a la xarxa viària principal si es prenen les precaucions habituals.
Pronòstic per dijous 8 de gener
Per dijous es manté l’escenari de neu restringida al Pirineu, amb el mateix avís de nivell 2/6 i el llindar de més de 20 centímetres de gruix per sobre dels 1.400 metres, mentre que la resta del país continuarà sense avisos. Els mapes de franges horàries mostren una situació encara més continguda que la de dimecres, amb el perill concentrat en les primeres hores del dia i una clara tendència a la normalització a partir del migdia.
Recomanacions a la població
Protecció Civil i el Servei Meteorològic recomanen extremar la prudència en la mobilitat a les carreteres pirinenques, portar equipament d’hivern adequat i informar-se de l’estat de la xarxa viària abans d’iniciar qualsevol desplaçament a cotes altes. Als nuclis de muntanya es demana també parar atenció a possibles glaçades i a l’acumulació de neu als accessos i cobertes, tot i que, segons els avisos, l’episodi es mantindrà dins els paràmetres habituals d’hivern i no hauria de comportar incidències remarcables si es segueixen aquestes indicacions