El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, s'ha reunit aquest dilluns amb el govern de la Paeria de Lleida per demanar que es redoblin els esforços en la garantia dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Antich ha expressat la necessitat de millorar l'atenció al públic i al comerç en català, així com d'oferir un major suport als nouvinguts que desitgin aprendre la llengua.
Durant la trobada, en la qual han participat l'alcalde Fèlix Larrosa, la regidora de Cultura Pilar Bosch, la comissionada per la Llengua, Paquita Sanvicén-Torné, i la presidenta d'Òmnium Lleida-Ponent, Dolors Pifarré, s'ha abordat la situació actual del català a la ciutat i s'han explorat noves vies per fomentar-ne l'ús.
Antich ha alertat sobre l'increment de la demanda de cursos d'iniciació al català a causa de la regularització extraordinària de persones migrades, i ha instat la Paeria a preparar-se per afrontar aquest repte. Tot i que Lleida presenta un ús habitual del català superior a la mitjana catalana (51,1% a Ponent enfront del 32,6% a Catalunya, segons la darrera enquesta d'usos lingüístics), Antich ha assenyalat la importància d'implementar noves accions per frenar el retrocés en l'atenció al públic en català.
Dades municipals mostren descensos en la retolació en català (70%), la salutació inicial en català (63%) i la disponibilitat de personal que parli català (78%). No obstant això, s'ha destacat l'aspecte positiu de l'increment de l'ús oral del català en botigues regentades per persones d'altres nacionalitats, que ha passat del 13% al 30%.
Òmnium Cultural ha valorat positivament els avanços de la Paeria en matèria de formació, com la duplicació de l'oferta de cursos de català aquest any i la creació d'una unitat específica per ampliar els programes del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) dirigits a persones nouvingudes, especialment en sectors com el temporal, el comerç, la indústria agroalimentària i el sector sanitari.