Òmnium recorre l’arxivament de la causa per espionatge amb Pegasus

El Jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona ha arxivat provisionalment la causa que instruïa per presumpte espionatge amb el programari maliciós Pegasus als telèfons mòbils de l'exvicepresident d'Òmnium Cultural Marcel Mauri, de la responsable internacional i legal de l'entitat Elena Jiménez i de la periodista Txell Bonet durant els anys 2018, 2019 i 2020.
La querella es va presentar fa quatre anys en transcendir les suposades escoltes il·legals. L'entitat cultural ha lamentat en un comunicat que la investigació judicial ha estat "fragmentària, lenta, revictimitzadora i inefectiva" i ha anunciat que ha presentat un recurs davant l'Audiència de Barcelona contra l'arxivament.
Al comunicat Òmnium lamenta que tot i haver-hi "indicadors d'infecció", el jutge hagi decidit tancar la investigació. A més, critica que, a l'escrit del sobreseïment, el magistrat afirmi que si no hi ha hagut resultats a la investigació ha estat perquè els denunciants no van voler entregar els telèfons mòbils a la policia.
Al recurs presentat davant l'Audiència, l'entitat cultural afirma que s'han aportat nombroses proves pericials informàtiques que "acrediten la infecció" i que "obliguen a impulsar la investigació". Alhora, Òmnium subratlla que el Parlament Europeu, el Consell d'Europa i Nacions Unides "han exigit" a Espanya una investigació "rigorosa i efectiva" sobre l'espionatge amb Pegasus.
Ninguna diligència d'investigació
A més, el recurs esgrimeix que el jutge no ha demanat cap declaració als perjudicats ni ha sol·licitat cap informació a organismes estatals o europeus, ni tampoc a l'empresa denunciada. "Durant quatre anys, el jutge instructor no ha practicat ni una sola diligència d'investigació", afirma el text que recorre l'arxivament.
"Si hi ha letargia, en cap cas és atribuïble a les acusacions" ni es pot culpar els querellants de "falta de col·laboració per no haver entregat els seus dispositius telefònics", afegeix. A parer dels responsables d'Òmnium, això suposaria vulnerar el seu dret a la intimitat i el secret de les comunicacions. És "una clara revictimització" quan "és precisament aquest dret l'espina dorsal del bé jurídic" que s'intenta protegir.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha afirmat que l'arxivament de la causa després de quatre anys d'investigació "només es pot explicar des d'un punt de vista polític, i en cap cas jurídic o de preservació de drets".