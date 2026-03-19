«Em preocuparia que la vaga de mestres fos per l'immobilisme del Govern»

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, té les competències delegades d'Educació mentre la seva titular, Esther Niubó, està de baixa mèdica. Davant la setmana de mobilitzacions convocada per part dels mestres, que culmina aquest divendres a Barcelona, Dalmau assenyala en una entrevista a Nació que el preocuparia "veritablement" que aquest tipus de concentracions fossin la resposta a un component "immobilista" per part del Govern. "Em preocuparia que hi hagués cinc manifestacions al carrer perquè l'executiu no ha posat cap proposta sobre la taula", ha determinat el conseller de la Presidència, que posa l'accent en l'acord amb CCOO i UGT per tenir més recursos.
"Es tracta d'un acord per valor de 2.000 milions d'euros que ha rebaixat les ràtios, ha augmentat el sou als professors i ha iniciat un camí per desburocratitzar els centres", remarca Dalmau, que no veu com un "error" haver signat una entesa amb els dos sindicats -majoritaris en l'àmbit laboral però minoritaris en l'ensenyament- sense haver afermat abans el suport de l'USTEC. "El país necessita avançar, i per avançar es necessiten acords", reflexiona el conseller, que assegura ser "plenament conscient" del "malestar" que hi ha a les aules de Catalunya. L'atribueix a les retallades, al sou congelat dels mestres i també a "no haver estat capaços" de dotar de més recursos l'escola inclusiva.
Tanmateix, no tira la tovallola a l'hora d'intentar acostar el sindicat majoritari dins del sector a les posicions que estipula l'entesa signada amb CCOO i UGT. "M'hauria agradat que aquesta proposta s'hi sumés l'USTEC. Continuo amb la mà estesa a totes les organitzacions sindicals per poder-se afegir en aquest acord, per poder seguir treballant, per poder seguir negociant, per poder seguir dialogant", destaca el dirigent del PSC. "Quan un veu com està l'educació en el nostre país, crec que seria de justícia preguntar-se com hem arribat fins aquí. I crec que seria just preguntar-se si això s'ha generat en l'últim any i mig o si s'ha generat en l'última dècada", reflexiona el conseller de la Presidència.
"El país només avança per la via d'arribar a acords. I també he de dir, perquè ho reivindico en el conjunt de la política, que aquesta dinàmica del tot o res s'ha d'acabar, perquè normalment acaba conduint al res. El país, en la seva història recent, ha evidenciat quin és el resultat d'aquesta política, que ha arribat al bloqueig. I el nostre objectiu és estendre la mà, negociar i arribar a acords", insisteix Dalmau. La forma que té el Govern d'entendre aquest tipus de negociacions, ressalta, no és "mitjançant converses eternes que no portin enlloc", sinó "escoltar" les propostes dels docents i "fer propostes que permetin avançar". Admet, això sí, que hi ha hagut "deixadesa" en educació "els últims anys".
Per què? "Ha estat impossible posar els recursos necessaris per fer front a l'increment de la diversitat a les nostres aules. No s'han posat els recursos suficients a l'escola inclusiva i no s'han abordat les condicions de millora retributives dels nostres docents, que és una evidència que eren els tercers més mal pagats entre totes les comunitats autònomes. Per això, la nostra obligació, quan un identifica un nivell de malestar que puc entendre, que puc comprendre i fins i tot compartir, és posar damunt de la taula propostes per sortir d'aquesta situació", subratlla el conseller de la Presidència. El "patriotisme", insisteix, es demostra per la via d'arribar a aquest tipus d'enteses.