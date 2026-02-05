Niubó rep l'alta hospitalària i continuarà amb la recuperació a casa

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha rebut aquest dijous l'alta hospitalària després d'haver estat intervinguda quirúrgicament a l'Hospital de Bellvitge, segons ha explicat ella mateixa a través de les xarxes socials. Ara, continuarà amb la recuperació a casa, una recuperació "que encara s'allargarà unes setmanes".
Niubó ha agraït el tracte rebut pel personal mèdic que l'ha atès a Bellvitge i ha assegurat que els serveis públics "són dels béns més preuats i convé posar-los en valor especialment quan són de referència". També ha agraït les mostres de suport rebudes per part de l'espai polític, institucional i comunitat educativa. "Es parla sovint de la deshumanització de la política, però res més lluny del que m'heu transmès des de diferents espais polítics, institucions i comunitat educativa", ha afirmat.
Mentre duri la seva recuperació, seran els tres secretaris de la conselleria els qui assumiran les decisions executives. Pel que fa a l'exercici de les funcions de la consellera i la representativitat del Departament, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, assumirà aquestes funcions, mentre que els actes públics seran assumits pel conjunt dels membres del Govern.