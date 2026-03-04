04 de març de 2026

Política

Els Comuns pressionen ERC pels pressupostos: «No poden esperar a demà»

  • La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler -

Publicat el 04 de març de 2026 a les 16:09

Els Comuns han avisat aquest dimecres ERC que els acords recollits en els pressupostos de la Generalitat "no poden esperar a demà" i han instat els republicans a aprovar-los amb la màxima "brevetat" possible. Així s'ha pronunciat el diputat del grup parlamentari Lluís Mijoler, en un contacte informatiu des de Sant Joan Despí. Tot i que ha considerat que la recaptació de l'IRPF és "important", ha prioritzat la necessitat de "tirar endavant" els pactes recollits als comptes. "La situació d'incertesa internacional pot tenir conseqüències directes a Catalunya", ha alertat Mijoler. També ha demanat als diputats de Junts al Congrés votar a favor del decret de l'escut social, davant del context internacional i la pujada dels preus de l'energia.

