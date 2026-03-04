04 de març de 2026

Mas confirma que Junts li va oferir «fa pocs mesos» ser el candidat a Barcelona i ell ho va rebutjar

Publicat el 04 de març de 2026 a les 10:54

L'expresident Artur Mas ha confirmat que el secretari general de Junts, Jordi Turull, li va oferir "formalment" ser el candidat per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, va rebutjar l'oferiment -com va avançar Nació- perquè "en aquests moments" no vol tornar a la primera línia de la política. L'expresident ha dit que Turull el va anar a veure de part de Carles Puigdemont i de tota la cúpula de Junts per transmetre-li que "probablement" tindria el consens del partit per encapçalar la candidatura a Barcelona. També ha explicat que, abans que ell, també havia rebutjat l'oferta l'exprimer tinent d'alcalde Quim Forn, amb qui es va parlar "intensament".

