Sánchez entona el «no a la guerra» per mantenir el pols a Trump

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha entonat aquest dimecres el "no a la guerra" per confrontar amb Donald Trump. Després que el líder nord-americà, en plena ofensiva a l'Iran -de bracet amb Israel- per propiciar un canvi de règim per la força a l'Iran, amenacés l'Estat amb trencar tota relació comercial, el líder del PSOE ha fet una intervenció -sense preguntes- en què ha posat el retrovisor per recordar què va passar a l'Iraq fa dues dècades. S'ha mostrat en contra del règim dels aiatol·làs, i al mateix temps ha fet una crida a mantenir la legalitat internacional que el país nord-americà s'ha saltat per bombardejar, des de dissabte, un règim que ha perdut els seus principals líders.
Quina és la posició de Sánchez? El principal missatge en clau internacional és que els problemes "no es poden resoldre amb bombes", i tampoc "repetint els errors del passat". "La posició es resumeix en quatre paraules: no a la guerra", ha indicat el president del govern espanyol, que ha recordat que fa 23 anys els Estats Units "van arrossegar" l'Estat a la guerra de l'Iraq, que va causar una "greu crisi migratòria" i problemes de terrorisme. "Aquest va ser el regal del trio de les Açores: un món més insegur i una vida pitjor", ha apuntat el líder socialista, que ha indicat que de la nova guerra "no en sortirà un món més just", sinó pujades de preus. "Estem en contra d'aquest desastre", ha remarcat.
"Es fa servir el fum de la guerra per omplir les butxaques dels de sempre", ha apuntat Sánchez, crític amb el fet que es destinin recursos a construir míssils i no hospitals. Tanmateix, ha volgut garantir que tots els ciutadans que estan atrapats aquests dies en països estrangers davant del conflicte a l'Orient Mitjà. Pel que fa a les afectacions econòmiques, ha insistit en la idea que ja hi ha sobre la taula mesures perquè no es notin els efectes del conflicte. "Col·laborarem amb tots els països de la regió que treballen per la pau i pel compliment de la legalitat internacional", ha apuntat Sánchez, que també ha demanat la pau a Ucraïna i a Palestina, dos conflictes que continuen vius.
El president del govern espanyol ha ressaltat que aquesta crisi "també afecta" l'Estat, i ha demanat als Estats Units i a Israel que aturin les hostilitats. Ha recordat com va arrencar la Primera Guerra Mundial, i ha apuntat que cal "aprendre de la història" i "no jugar a la ruleta russa" amb el futur de la humanitat. Sánchez ha recordat que no està al costat del règim dels aiatol·làs, però ha volgut recalcar que està al costat de la legalitat internacional. "Demanem una solució diplomàtica i política. Alguns ens diran que som ingenus, però ingenu és pensar que practicar un seguidisme cec és bo. La nostra posició és coherent. No serem còmplices de quelcom que és dolent per al món", ha manifestat.
"Tenim una confiança absoluta en el nostre país. Som conscients de les dificultats, però també sabem que el futur no està escrit. La humanitat pot deixar enrere l'integrisme dels aiatol·làs i la guerra", ha remarcat Sánchez, que ha demanat "més pau i més prosperitat". La intervenció de Sánchez, que ha durat aproximadament cinc minuts, s'ha dut a terme des de la Moncloa i sense la presència de periodistes a la sala; per tant, sense preguntes. Aquesta setmana no hi ha hagut ple del Congrés, però en properes sessions la qüestió internacional tindrà tot el focus. El PP navega entre la crítica al règim de l'Iran i el temor a les represàlies comercials dels Estats Units, i Vox fa costat -com sempre- a Trump.
L'amenaça de Trump
Després de reunir-se amb el canceller alemany, el conservador Friedrich Merz, el president dels Estats Units va carregar amb duresa contra Espanya, a qui va acusar de ser un "aliat terrible". Trump fa mesos que és crític amb el govern del PSOE, perquè no inverteix -segons ell- el que toca en defensa. Ja hi va haver un xoc seriós quan la Moncloa es va negar a incrementar fins al 5% del PIB els recursos que es destinen a polítiques militars. "Tallarem tot el comerç", va remarcar el president nord-americà. Sánchez és l'únic dirigent europeu que ha criticat sense matisos la intervenció dels Estats Units a l'Iran, que se suma a la que va dur a terme a principis de gener a Veneçuela.
Merz, assegut al costat de Trump, va fer costat als arguments del dirigent nord-americà pel que fa a la política de defensa, i va remarcar que estan intentant convèncer Espanya per tal que incrementi els recursos militars. Tanmateix, poc després, el canceller alemany va advertir que "no hi havia manera" de tractar pitjor l'Estat que la resta de socis europeus, tenint en compte que la política comercial europea és comuna a tot l'espai comunitari. L'estiu passat, Ursula Von der Leyen va acordar amb Trump aranzels del 15% en una reunió en un club de golf a Escòcia. Una entesa que, com s'ha vist en els mesos posteriors, no ha acabat de dissipar les amenaces que provenen dels EUA.