Vox tomba el primer intent d'investidura de María Guardiola a Extremadura

Els vots en contra de Vox, el PSOE i Unides per Extremadura han tombat el primer intent d'investidura de la líder del PP, María Guardiola, a Extremadura, que només ha comptat amb el suport del seu partit. Guardiola necessitava majoria absoluta en aquesta primera votació (33 vots) per ser investida presidenta de la Junta d'Extremadura, però s'ha quedat a 29 amb l'oposició de la resta de la cambra. Divendres es farà la segona votació, en què n'hi ha prou amb majoria simple, però Vox ja ha advertit que no s'abstindrà si el PP no compra les seves demandes.
El debat va començar dimarts a la tarda i s'ha reprès aquest dimecres. El líder de Vox, Óscar Fernández Calle, ha avançat el vot contrari si Guardiola no ofereix "certeses i garanties de compliment" del "canvi" que el seu partit vol per Extremadura. Des del PSOE, Piedad Álvarez ha descartat també donar suport al PP i ha advertit que els socialistes no seran la "crossa" de la dreta i l'extrema dreta. "Som l'alternativa", ha afirmat. Per la seva banda, Unides per Extremadura ha deixat clar el vot contrari per "l'oceà ideològic" que els separa de Guardiola.
El PP insisteix que hi ha marge per arribar a un acord amb Vox i ha demanat "responsabilitat". "Uns intentem construir i altres només pensen en destruir", ha afirmat la candidata a la presidència, i ha lamentat la situació de "bloqueig institucional". La segona votació es farà divendres. Si Guardiola no obté els suports, s'obrirà un termini de dos mesos per tornar-ho a intentar. Si no ho aconsegueix, es convocaran eleccions automàticament.