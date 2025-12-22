Les eleccions a Extremadura han deixat molt clars quins són els guanyadors i els perdedors. El PP ha estat la primera força dels comicis però no ha arribat a la majoria absoluta i Vox s'ha disparat mentre que Podem també ha marcat uns bons resultats. El gran perdedor ha estat el PSOE, amb una pèrdua de deu diputats respecte fa dos anys. Més enllà dels partits principals, encara hi ha un resultat que continua sorprenent malgrat ser anecdòtic. Ciutadans s'ha tornat a presentar a les eleccions extremenyes i, malgrat que el 2023 ja va treure uns resultats residuals, aquest cop han estat encara pitjors.
La formació taronja va obtenir aquest diumenge 1.324 vots dels extremenys, la qual cosa significa un percentatge de vot del 0,25%. Fa dos anys, Ciutadans ja va fer uns resultats nefastos, però lleugerament millors: el 2023 va obtenir 5.463 vots i un percentatge de vot del 0,89%. Per davant de Ciutadans, més enllà dels quatre partits que han obtingut representació parlamentària, encara en queden quatre més. Els regionalistes Junts per Extremadura-Aixeca Extremadura i Nou Extremenyisme-Endavant Extremadura han obtingut 4.156 i 3.179 vots respectivament, mentre que el PACMA n'ha registrat 2.275. Una última formació regionalista, Extremadura Unida, també ha quedat per davant de Ciutadans amb 1.521 vots.
Cal dir que no és el primer cop que el PACMA supera a Ciutadans, ja que també va passar en les últimes eleccions catalanes. El passat 12-M, el partit animalista va aconseguir l'1,09% dels vots, fins als 33.928 mentre que la formació llavors comandada per Carlos Carrizosa es va quedar amb el 0,71% dels vots fins als 22.409. No obstant això, el cap de files de la formació espanyolista va anunciar que es tornaria a presentar en uns futurs comicis. Vistos els resultats a Extremadura, res fa pensar a hores d'ara en una revifada de Ciutadans a cap altre lloc de l'Estat, tampoc a Catalunya.
Ciutadans va decidir presentar-se a aquestes eleccions com una alternativa tant al PP com al PSOE, criticant el bloqueig polític que, a parer seu, exercien tots dos partits a Extremadura. Davant això, la formació taronja va presentar-se com una força liberal de centre capaç d'arribar a acords. La campanya de Ciutadans tenia per lema "Torna Extremadura", amb un cartell que mostrava una cadira buida per simbolitzar els joves i residents que han abandonat la regió per manca d’oportunitats. Aquesta imatge volia connectar amb el problema de la despoblació i la falta de futur al territori, però sembla que no ho ha aconseguit.