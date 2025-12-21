Extremadura castiga Sánchez i obliga Feijóo a anar a bracet de Vox

Les eleccions a Extremadura (amb més d'un 81% escrutat) han acabat amb una victòria del PP, que ha aconseguit un 42,8% dels suports i 42 diputats, una bona xifra que no arriba, però, a la majoria absoluta que buscava la seva líder, María Guardiola. El PSOE Extremadura de Miguel Ángel Gallardo ha rebut un revés electoral que l'ha deixat només amb 18 dels 28 representants que tenia. D'altra banda, Vox ha aconseguit 11 diputats 7 més que en els comicis anteriors. Unides per Extremadura, que engloba Podem, Izquierda Unida i Aliança Verda, ha obtingut un 10,1% dels sufragis i 7 escons, és a dir, 3 més que fa tres anys. PP i VOX, per tant, sobrepassen la majoria absoluta (33) amb 40 diputats i deixen a PSOE i Podem amb només 25.
Aquestes eleccions arriben després que la presidenta a la Junta d’Extremadura, María Guardiola, avancés les eleccions per evitar el “bloqueig” de Vox i el PSOE a l’aprovació dels pressupostos de la comunitat. En aquestes eleccions, que obren un cicle electoral, s'han repartit els 65 diputats de l’Assemblea d’Extremadura. El 2023, PSOE i PP van empatar a 28 escons, Vox en va obtenir 5 i Unides per Extremadura, 4.
Gallardo, el líder socialista extremeny, ha afrontat la campanya investigat per la suposada contractació irregular de David Sánchez, germà del president espanyol, i ha rebut el càstig de l'electorat extremeny a Pedro Sánchez. Tot apunta, doncs, que el PSOE haurà de passar una legislatura més a l'oposició amb un bloc d'esquerres més dèbil encara. El votant extremeny ha premiat el discurs anti-Sánchez del PP, dirigit per Feijóo des de Madrid, però no li ha atorgat el suport necessari per anar per lliure a la Junta d’Extremadura.
El PP, que creix en vots, haurà de tornar a anar de bracet amb Vox si vol governar. La formació ultradretana acaba aquesta jornada reforçada amb set diputats més dels que tenia, una força que podrà fer servir per a aconseguir uns pactes més favorables als seus interessos i que, de segur, condicionaran el tarannà de les polítiques a la Junta d'Extremadura aquesta legislatura.
Aquestes eleccions marquen l’inici d’un cicle electoral a l'Estat. El 8 de febrer li tocarà votar a Aragó, entorn del 15 de març a Castella i Lleó i a Andalusia el 30 de juny, a tot estirar. Malgrat que el president espanyol, Pedro Sánchez, vol allargar la legislatura fins al 2027, el PP vol fer servir aquests comicis de trampolí de cara a les generals. De moment, a Extremadura, la victòria ha estat només parcial.
Una campanya desfavorable per l'esquerra
La campanya va acabar aquest divendres marcada per un debat electoral sense Guardiola i pel robatori de 124 vots a la seu de Correus d’un poble de Badajoz. La Guàrdia Civil sosté que va ser obra de delinqüents comuns que buscaven diners, però el PP ha alimentat la idea d’una tupinada.
La presidenta d’Extremadura ha centrat bona part de la campanya en els seus competidors a la dreta, Vox, i Guardiola ha desplegat perfil propi en aquesta campanya. Els sobres electorals no han mostrat el logo del PP a la part frontal, i la presidenta extremenya ha fet un tour de mítings majoritàriament en paral·lel al del líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo.
Miguel Ángel Gallardo, secretari general del PSOE a la regió, ha hagut d’afrontar la campanya mentre està investigat per la suposada contractació irregular del germà del president espanyol. Gallardo va rebre el suport de Sánchez aquest divendres al míting de tancament de campanya i va abanderar-se de les mesures socials dels socialistes confrontant-les a les polítiques de privatització que atribueixen al PP i a Vox. A més de la seva imputació, la campanya de Gallardo ha topat amb l’esclat dels casos de suposat masclisme i les investigacions sobre corrupció al PSOE.
Un dels temes de debat estrella de la campanya ha estat el tancament de la central nuclear d’Almaraz, previst entre 2027 i 2028. El PP i Vox s'han posicionat a favor de mantenir-la oberta, mentre que el govern espanyol manté el calendari de tancament.