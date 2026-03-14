Fernández avisa Vox que si «bloqueja» pactes amb el PP per fer una alternativa a Sánchez acabarà «desapareixent»

El president del PPC, Alejandro Fernández, alerta Vox que si "desatén el mandat de la ciutadania" i "bloqueja" pactes amb el PP per fer una alternativa al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "seguirà el camí" de partits com Ciutadans o CiU i acabarà "desapareixent". Així ho ha dit en una entrevista a l'ACN en què ha insistit que "el mandat de la ciutadania" a ambdós partits és ser una alternativa a Sánchez i a l'independentisme.\r\n\r\n"Això és el que aglutina una majoria aclaparadora en les darreres eleccions", remarca. Sobre el posicionament de Sánchez envers la guerra a l'Iran, Fernández acusa el president de l'executiu espanyol de fer "teatre" i "manipular l'opinió pública". "Al final fa el que Trump li demana", afirma.\r\n