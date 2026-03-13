Els afins a Junqueras i Alamany oficialitzen la candidatura a la federació d'ERC Barcelona

La candidatura dels afins d'Oriol Junqueras i Elisenda Alamany a la federació d'ERC Barcelona s'ha oficialitzat aquest divendres. Es dirà "Activem Barcelona" i estarà comandada per Ricard Farin i Núria Clotet, i competirà amb la candidatura dels crítics amb la direcció nacional que comandarà la regidora Rosa Suriñach. Els afins a la líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona volen trencar el "bloqueig intern" arran de la crisi dels últims mesos i situen com a objectiu tenir "un partit fort i actiu" per poder guanyar les eleccions municipals del 2027. "ERC no pot ser utilitzada per ser contrapoder de la direcció nacional ni de la candidat recentment escollida", diuen. Farin és el candidat a la presidència de la federació i Clotet optarà a la secretaria general. Informa Lluís Girona.\r\n \r\n