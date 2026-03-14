Els EUA bombardegen l’illa clau per al petroli iranià

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest divendres que l'Exèrcit estatunidenc ha efectuat un bombardeig sobre l'estratègica illa de Jark, a l'Iran. Tot i l'atac, Trump ha assegurat que no ha atacat la seva infraestructura petroliera "per decència".
El resident a la Casa Blanca ha amenaçat en "reconsiderar" l'execució d'atacs contra la indústria petroliera de l'illa si l'Iran o un altre país intervé en "el pas lliure i segur" dels vaixells que travessen l'estret d'Ormuz. Zona delicada que provoca afectacions mundials sobre el preu de petroli. Donat el tancament d'aquesta zona per part de l'Iran, Trump ja ha hagut d'aixecar algunes sancions a Rússia per tal d'atenuar d'alguna manera l'augment de preus del barril de Brent.
En aquest sentit, el president dels EUA ha defensat que les forces iranianes han quedat "sense cap capacitat" per poder defendre's dels atacs estatunidencs. "L'iran mai tindrà una arma nuclear, ni tindrà la capacitat d'amenaçar als Estats Units, a l'Orient Mitjà, ni al món. Les forces Armades de l'Iran, i tots els altres involucrats en aquest règim terrorista, farien bé de deixar les armes i salvar el que queda del seu país, que no és molt", ha expressat Trump en un missatge a Truth Social.
L'Iran amenaça en atacar petrolieres que tinguin relació amb els EUA
En el bàndol oposat, Iran amenaça en bombardejar la infraestructura petroliera de l'Orient Mitjà en la que participi qualsevol empresa estatunidenca. "Totes les infraestructures petrolieres, econòmiques i energètiques que pertanyen a companyies petrolieres de la regió que tinguin accions estatunidenques o cooperen amb els EUA seran destruïdes immediatament i convertides en cendra", han assegurat a través d'un missatge emès per la televisió estatal iraniana.
En referència a l'atac de l'illa Jark, l'Iran ha exposat que hi ha hagut fins a 15 explosions, però que no han malmès cap infraestructura petroliera. També han anunciat que una hora després dels bombardejos, les tropes de l'Iran han estat reactivades a l'illa, fet que asseguren que negaria la destrucció dels sistemes en un hipotètic pròxim atac.
Com és l'illa de Jark?
L'illa de Jark té 24 quilòmetres quadrats d'extensió i està situada a 25 quilòmetres al sud de la costa de l'Iran, al golf Pèrsic. Aquesta illa es qualifica d'un punt estratègic fonamental pel comerç del petroli de la república islàmica, ja que permet l'exportació del 90% del cru iranià.