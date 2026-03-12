El nou líder de l'Iran avisa que continuarà bloquejant l'estret d'Ormuz i promet venjança

El nou líder de l'Iran, l'aiatol·là Motjaba Khamenei ha afirmat que s'ha de continuar bloquejant l'estret d'Ormuz "per pressionar l'enemic". En el seu primer discurs, Khamenei ha advertit que estudien l'obertura d'altres fronts "on l'enemic té poca experiència" i "serà extremadament vulnerable". I ha alertat que els activaran "si la guerra continua". El líder iranià ha recomanat als quinze països veïns que tanquin les bases dels EUA "tan aviat com sigui possible".
"Encara creiem en la necessitat d'amistat entre nosaltres, però han de respondre als agressors i als assassins del nostre poble". I els ha reblat que "ja es deuen haver adonat" que l'afirmació dels EUA d'establir seguretat i pau a la regió "no era més que una mentida".
L'aiatol·là Mojtaba Khamenei ha pronunciat aquest dijous el seu primer discurs des que diumenge l'Assemblea d'Experts de l'Iran el va escollir com a nou líder. En un missatge llegit a la televisió estatal, Khamenei ha començat recordant els seus dos predecessors, els aitol·làs Khomeni i Khamenei -el seu pare-, assassinats durant la guerra.
Ha agraït també als combatents del front de Resistència i ha alabat el paper del Iemen en la defensa del poble de Gaza, i el de Hezbol·là, que s'ha mobilitzat per ajudar-los "malgrat tots els obstacles". Khamenei ha advertit que no "s'abstindrà" de "venjar la sang dels màrtirs" que han mort durant el conflicte.
Pel que fa als quinze països veïns, ha deixat clar que sempre han estat disposats a tenir-hi "relacions càlides i constructives". Però que "l'enemic" -els EUA- ha obert bases, tant militars com financeres, en alguns d'aquests estats "per assegurar el seu domini en la regió". Ha afirmat que en els atacs s'han utilitzat alguna d'aquestes infraestructures, i, per això, les van atacar. "A partir d'ara, inevitablement continuarem fent-ho", ha advertit. Per això, ha recomanat als estats que tanquin les bases al més aviat possible.
"El sistema de la República Islàmica, sense voler establir la dominació i el colonialisme a la regió, està plenament preparat per a la unitat i les relacions mútues càlides i sinceres amb tots els seus veïns", ha recalcat. Pel que fa als EUA i Israel, sense citar-los, ha deixat clar que els "pagaran una compensació" pel dany provocat i, si es neguen, els "prendran tantes propietats com determinin". "I si això no és possible, destruirem la mateixa quantitat de la seva propietat", ha avisat.