Barcelona recorda el lloc on un tramvia va atropellar Gaudí ara fa cent anys

Barcelona ha homenatjat aquest diumenge Antoni Gaudí amb la instal·lació d'una placa commemorativa al punt on va ser atropellat per un tramvia ara fa cent anys. L'element s'ha col·locat a la Gran Via, a l'altura del número 665, amb la voluntat de crear un nou espai de memòria dedicat a l'arquitecte.
L'acte s'emmarca en l'"Any Gaudí" i reivindica la figura i el llegat universal del creador de la Sagrada Família. La commemoració arriba, a més, a les portes d'una setmana destacada per al temple, marcada per la visita del papa Lleó XIV, que beneirà la Torre de Jesús.
Durant l'homenatge també s'han plantejat noves iniciatives per continuar divulgant la figura de Gaudí. Entre les propostes, s'ha reclamat impulsar una festa dedicada a l'arquitecte i fins i tot la producció d'una pel·lícula sobre la seva vida i obra. Amb la nova placa, Barcelona incorpora un nou punt de record dedicat a un dels personatges més universals de la història de la ciutat.
El Papa, a la Sagrada Família
Cap al final de la tarda del dimecres 10 de juny, se celebrarà a la Sagrada Família la missa solemne que tancarà la visita del Papa al país. Arribarà al temple en papamòbil pel carrer Rosselló i serà rebut pel rei Felip VI. Després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort, començarà la litúrgia en català i castellà a les 19.30 hores davant d'uns 8.000 fidels repartits entre l'interior i l'exterior.
L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que es farà a les 21:15 hores, i en què Lleó XIV beneirà i inaugurarà, oficialment, la Torre de Jesucrist, la més alta de la basílica. La seva visita acabarà amb un espectacle de llums i focs artificials.