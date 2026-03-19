Vaga de mestres: nou termòmetre per calibrar el conflicte amb Educació en plena ruptura sindical

Nova vaga general del professorat de Catalunya. Després d'una setmana d'aturades i manifestacions arreu del país, mestres, professors i personal d'administració i serveis educatius tornaran a sortir al carrer en massa per expressar el seu malestar amb les condicions laborals i les polítiques del Departament d'Educació. Un malestar que encara s'ha agreujat més després de l'acord entre la conselleria i els sindicats CCOO i UGT, minoritaris dins la mesa sectorial.
Malgrat les argumentacions esgrimides pel Govern, el pacte no satisfà les reivindicacions dels mestres, motiu pel qual la tensió continua escalant. "Ho venen com un acord de país, però no ho és", argumenta el secretari general de Professors de Secundària (Aspepc), Ignasi Fernández, en conversa amb Nació. Divendres, doncs, serà un bon moment per calibrar l'estat del conflicte amb Educació. L'opinió dels sindicats que convoquen la vaga general de mestres de divendres -és a dir, USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical, ja que Comissions i UGT s'han desmarcat de les protestes- és clara: l'acord és "completament insuficient".
Tal com relata la portaveu nacional de l'organització majoritària, Iolanda Segura, l'acord és "insuficient" pel contingut, però també per la forma en què s'ha gestat: "Fer un acord a l'esquena de les majories és una traïció", assevera Segura, que acusa la conselleria d'actuar de forma "xantatgista" per intentar aconseguir suports per a l'acord: "Estan reunint-se amb les direccions per intentar que l'acceptin", apunta la portaveu d'USTEC.
El sentiment de "traïció" que denuncia Segura és compartit per la resta de sindicats convocants de la protesta. Per la seva banda, la secretaria general de la federació d'ensenyament de la CGT, Laura Gené, manté que la sensació de "traïció" és molt compartida a les plantilles dels centres educatius, cosa que ha fet canviar de fase el conflicte: "La gent ja s'ha adonat que el motor de la lluita no som els sindicats, sinó que som eines", celebra Gené, que assegura que els docents han començat a organitzar-se internament per fer-se seva la lluita. Els darrers moviments d'Educació, doncs, en paraules del portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, han afegit "un bidó de benzina al foc".
Repetir o millorar la manifestació de l'11 de febrer
A les portes de la vaga d'aquest divendres, les expectatives dels sindicats convocants són molt optimistes. Després de "l'èxit" de les protestes de la setmana, els mestres i professors confien a repetir el mateix volum de participació, o fins i tot millorar, que el de la manifestació unitària del passat 11 de febrer. És a dir, els sindicats convocants confien a tornar a omplir els carrers de Barcelona amb més de 70.000 persones -en cas de repetir les xifres de l'última vaga general de mestres al país. I, a hores d'ara, es mostren confiats a aconseguir-ho: "Preveiem molta participació. Podríem arribar a superar l'11 de febrer", apunta Iolanda Segura.
Més enllà de la manifestació central, que començarà a les 12.30 h del migdia a la plaça Tetuan i desfilarà fins a les portes del Parlament, els sindicats han organitzat quatre columnes que arrencaran des de diferents punts de la ciutat: la Ciutat de la Justícia, la plaça de Francesc Macià, la rambla Prim i Fabra i Puig. Totes quatre començaran a dos quarts de deu del matí i s'enfilaran fins a la plaça Tetuan, on es trobaran amb la capçalera de la manifestació. D'aquesta manera, doncs, bona part de la capital catalana quedarà col·lapsada per la vaga de mestres i professors.
Per altra banda, tal com ha passat durant tota la setmana, els mestres també duran a terme alguns talls a les carreteres per complicar la mobilitat al país. Cal tenir en compte, a més, que divendres també està convocada l'última protesta dels metges, que continuen endurint el pols contra el Departament de Salut. El sindicat Metges de Catalunya ha convocat els facultatius a les 10.30 h a les portes de l'Hospital del Mar, on començaran a desfilar fins al Parlament. És a dir, les portes de la cambra catalana estaran plenes de treballadors dels serveis essencials del país que protesten contra la gestió del Govern. Fins i tot, en algun moment, les manifestacions de metges i mestres podrien arribar a coincidir.
Els sindicats insisteixen amb les reivindicacions
Les organitzacions sindicals convocants de la protesta mantenen les mateixes reivindicacions que en les passades protestes i aturades. Com en la vaga de l'11 de febrer, mestres i professors exigeixen millores en les seves condicions laborals i una pujada significativa del seu salari. Malgrat la modificació del complement específic plantejada per Educació -la qual incrementa un complement que feia 25 anys que no s'havia tocat-, els sindicats consideren que les propostes salarials esgrimides per la conselleria encara estan molt lluny de l'objectiu del professorat. De fet, segons argumenten, aquest era l'aspecte en què menys entesa hi havia durant les negociacions. I, a hores d'ara, les converses estan aturades.
En aquesta línia, els sindicats convocants continuen insistint en la necessitat de dotar de més recursos el sistema educatiu, tant econòmics com de personal. Uns recursos necessaris per poder potenciar l'escola inclusiva i per poder reduir les ràtios, dues de les seves principals reclamacions i eixos troncals a l'hora de pal·liar la sobrecàrrega laboral del sector. A banda de les reivindicacions compartides amb la convocatòria de l'11 de febrer, des de la Intersindical -que ara sí que convoquen les protestes- també insisteixen amb la importància de defensar la "immersió lingüística" i la llengua catalana a l'escola. Aquest divendres, doncs, la protesta servirà per calibrar de nou l'estat del conflicte entre Educació i els sindicats, especialment després de l'acord amb CCOO i UGT i la ruptura de la mesa de negociació.