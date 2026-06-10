Aquestes són les cinc esglésies més altes del món

La Sagrada Família és el punt de mira per la visita del Papa a Barcelona. Aquest dimecres, Lleó XIV hi oficiarà la missa solemne i farà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que tancarà el seu viatge al país. Tot just enguany, es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte de la basílica que, de fet, lidera el rànquing de les esglésies més altes del món. A aquesta meravella arquitectònica, que ha esdevingut un dels símbols de la capital catalana, la segueixen altres construccions d'Europa i Àfrica que completen la classificació.
1. Basílica de la Sagrada Família (172,5 metres)
La basílica dissenyada per Antoni Gaudí és l'església més alta del món i es troba a Barcelona. Tot i que encara està en construcció -les obres van començar l'any 1882-, s'ha convertit en un dels monuments més emblemàtics del país i en una referència mundial de l'arquitectura modernista. Malgrat que la Sagrada Família és l'edifici més alt del pla de Barcelona amb 172,5 metres, no és pas la construcció més alta del terme municipal, on la supera la Torre de Collserola.
2. Catedral d'Ulm (161,5 metres)
La Catedral d'Ulm és la segona del rànquing. Aquesta catedral luterana situada a la ciutat alemanya d'Ulm va ser la més alta del món fins al 30 d'octubre de 2025, fa a penes uns mesos, quan la Sagrada Família va passar a lluir aquest títol. La torre principal d'aquesta joia arquitectònica d'estil gòtic arriba als 161,53 metres d'altura i ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall del Danubi.
3. Basílica de Nostra Senyora de la Pau de Yamoussoukro (158 metres)
Ubicada a Yamoussoukro, la capital política de Costa d'Ivori, és un dels temples més grans del planeta. Aquesta és una obra de l'arquitecte libanès Pierre Fakhoury, i destaca per la seva immensa cúpula amb 158 metres d'altura. Inaugurada el 1989, està inspirada en la basílica de Sant Pere del Vaticà.
4. Catedral de Colònia (157,4 metres)
En quart lloc, amb 157,4 metres, hi ha la catedral de Colònia, considerat un dels monuments més visitats d'Alemanya. Aquest temple, una obra mestra del gòtic europeu, va començar a construir-se el 1248, i no es va donar per acabada fins al 1880.
5. Catedral de Rouen (151 metres)
La cinquena església més gran del món és la catedral de Rouen, famosa per la seva agulla que li permeten assolir els 151 metres d'alçada. Ubicada al nord-est de França, és una construcció gòtica que entre 1876 i 1880 va ser l'edifici més gran del món.