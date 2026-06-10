Denuncien traves dels Mossos per accedir amb estelades als voltants de la Sagrada Família

Polèmica als voltants de la Sagrada Família. Entitats independentistes han denunciat que els Mossos d'Esquadra veten l'accés amb estelades al públic que espera l'arribada del Papa per a la benedicció de la Torre de Jesús. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han fet una atenció de mitjans arran de la visita papal, però, tal com han denunciat les entitats, un cop acabades les declaracions han intentat avançar cap al públic i la policia catalana els ha vetat el pas amb banderes independentistes.
A través de xarxes socials han denunciat els fets tant el recentment escollit president de l'ANC, Josep Vila, i el seu nou vicepresident, Lluís Llach. "Els Mossos no ens han deixat passar amb instruccions específiques des de dalt. I tot, només per portar estelades. És ridícul i antidemocràtic", han apuntat des de l'Assemblea. Minuts després, el Consell de la República ha anunciat que la policia catalana ha obert pas als manifestants independentistes. Ha estat pràcticament una hora de bloqueig per part dels Mossos, segons apunten els organitzadors de la mobilització independentista.
Les entitats independentistes han instat el papa Lleó XIV a mediar en el cas català i l'han rebut amb estelades en el trajecte en Papamòbil. Abans de l'arribada del pontífex a la Sagrada Família, una cinquantena de persones s'han concentrat. Representants de les entitats, que havien instat la ciutadania a rebre Lleó XIV amb estelades durant la seva visita a Barcelona, han denunciat "l'intent d'espanyolització" de la visita.
Crida a omplir la Sagrada Família d'estelades
L'ANC, Òmnium, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Consell de la República i l'AMI van fer una crida conjunta a la ciutadania a rebre Lleó XIV amb estelades. Les organitzacions sobiranistes convidaven a lluir les banderes aquest dimecres als voltants de la Sagrada Família. Les entitats consideren que és una "oportunitat" per mostrar al món "l'anhel de llibertat de Catalunya", per defensar la llengua i la cultura catalanes i per "desarticular l'intent d'espanyolització envers la figura d'Antoni Gaudí".
L'ANC i Òmnium Cultural, per una banda, i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, per l'altra, van sol·licitar a l'arquebisbat de Barcelona la instal·lació de la senyera a la basílica de la Sagrada Família amb motiu de la visita del papa, petició que es va denegar al·legant el "protocol habitual" i el "caràcter commemoratiu i litúrgic" de l'acte. Les entitats independentistes lamenten aquesta negativa, "que vol desvincular la relació històrica, cultural i nacional entre la Sagrada Família, Antoni Gaudí i Catalunya".