La marea de professors desborda el centre de Lleida en la tercera jornada de vaga educativa

La ciutat de Lleida ha viscut aquest dimecres una de les mobilitzacions més multitudinàries dels darrers mesos en el sector de l'ensenyament. En el marc del tercer dia de vaga convocat a les escoles i instituts de Catalunya, una columna humana ha recorregut el centre de la capital del Segrià per exigir millores estructurals i salarials en el sistema educatiu públic.
Un ball de xifres en una marxa reivindicativa
La manifestació ha començat al migdia a la plaça de Ricard Viñes, des d'on milers de persones han iniciat un recorregut d'una hora i mitja que ha culminat a la plaça de Sant Joan. Com és habitual en aquest tipus de convocatòries, les xifres de participació han divergit segons la font: el sindicat USTEC ha xifrat l'assistència en unes 6.000 persones, mentre que la policia ha rebaixat el recompte fins a les 3.000.
Més enllà de les xifres, l'ambient ha estat marcat per un to clarament reivindicatiu. Mestres, professors, personal laboral de suport, així com representants de les associacions de famílies i grups d'alumnes, han exhibit pancartes reclamant una reducció de les ràtios a les aules i una major dotació de recursos per fer front a la complexitat actual dels centres.
Divisió sindical al carrer
Un dels punts calents de la jornada ha estat el malestar d'una part del col·lectiu docent respecte a la gestió sindical del conflicte. Durant la marxa s'han sentit nombrosos crits i consignes contra l'acord que el Departament d'Educació va segellar recentment amb els sindicats CCOO i UGT.
Rosa Aguilar, portaveu de l'USTEC a les comarques de Ponent, ha estat molt contundent en les seves declaracions als mitjans de comunicació. Aguilar ha qualificat el pacte d'"errada històrica", assegurant que el text signat no resol el problema de fons. "L'acord no dona resposta a la nostra reivindicació principal, que és la recuperació del poder adquisitiu perdut durant tots aquests anys", ha lamentat la portaveu sindical, subratllant que la base del professorat se sent traïda per aquesta entesa.