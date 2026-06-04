Mobilització de docents a Tàrrega amb motiu de la jornada de vaga a Lleida

Mestres i professors, alguns dels quals han arribat en tren des de Lleida, es mobilitzen aquest dijous a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga educativa que sindicats minoritaris mantenen activa a les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran.
Sota el lema «L’educació es defensa!», la CGT, la Intersindical, la CNT, la COS, l’Assemblea Educativa de Catalunya i l’Assemblea Docent de la Zona de Ponent han convocat una manifestació que començarà a les deu del matí des de la plaça de les Nacions Sense Estat. Un cop finalitzada la protesta, els participants celebraran una assemblea per valorar els resultats de la consulta sobre el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d’Educació, una votació que es tanca aquest dijous al migdia després de quatre dies oberta.
Les organitzacions convocants, especialment CGT i la Intersindical, han defensat el vot contrari al preacord i han mantingut el calendari de mobilitzacions previst. Tot i reconèixer que el document incorpora algunes millores, consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions sorgides durant les vagues del sector i alerten que la seva aprovació podria significar perdre una oportunitat per impulsar canvis estructurals a l’educació pública.
Entre les demandes que consideren pendents hi ha una reducció més gran de les ràtios d’alumnes per aula, millores per a altres col·lectius educatius més enllà del professorat, la recuperació del poder adquisitiu perdut, clàusules de revisió salarial, la derogació de decrets que limiten la democràcia als centres, modificacions curriculars i mesures de protecció del català.
El delegat de la CGT a Lleida, Emili Llorente, ha qualificat aquesta jornada com «l’última de les vagues territorials d’aquest cicle històric» i ha remarcat que la mobilització manté el seu caràcter reivindicatiu al marge del resultat de la consulta. Segons Llorente, «aquest acord no resol els problemes derivats de l’emergència educativa actual». També ha destacat que la protesta pretén reforçar la cohesió i la complicitat entre els docents mentre esperen el resultat de les votacions.
Pel que fa a la participació, Llorente ha atribuït la previsió d’una menor afluència respecte a les primeres jornades de vaga a la «confusió» generada durant els darrers dies, assegurant que alguns centres haurien arribat a informar erròniament que no hi havia convocatòria. Tot i això, ha posat l’accent en la mobilització general convocada per aquest divendres, que considera clau. «Sobretot si guanya el no, serà una manifestació per demostrar la força del col·lectiu», ha afirmat.
Entre les persones mobilitzades hi ha Judit Hortigüela, docent de l’escola Minerva de Lleida, que assegura participar-hi per convicció personal i per la necessitat de defensar l’educació pública. «No cal formar part de cap sindicat per adonar-se que existeixen problemes estructurals que afecten directament la vida dels nostres infants», ha manifestat. Hortigüela reclama una resposta política als reptes del sistema educatiu i considera que la seva participació en la vaga és una qüestió «gairebé humanitària».
Cal recordar que USTEC i Professors de Secundària (Aspepc-sps) han decidit suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous com a «jornada de reflexió» mentre es manté oberta la consulta. Malgrat això, les dues organitzacions continuen donant suport a la vaga general convocada aquest divendres per al conjunt dels docents de Catalunya.