La pesta porcina obliga Vall Companys a retallar més de la meitat les inversions per al 2026

Vall Companys ha decidit reduir dràsticament les inversions previstes per al 2026 arran de l’impacte de la pesta porcina africana (PPA). El grup agroalimentari destinarà 85 milions d’euros a noves inversions, lluny dels 190 milions inicialment previstos, en el marc d’un pla de contingència financera per afrontar les conseqüències del brot.
Les mesures adoptades també inclouen una reducció del dividend, que passa de 72 milions d’euros a 36 milions, així com el registre d’una provisió extraordinària de 61 milions d’euros. La companyia qualifica la situació de “greu contingència” per al conjunt del sector carni.
Segons explica en la presentació dels resultats anuals, la propagació de la PPA ha provocat una caiguda del preu del porc i el tancament total o parcial de diversos mercats internacionals, inclosos alguns dels principals destins d’exportació amb més valor afegit. L’empresa alerta que les conseqüències es podrien prolongar durant un període indefinit si no s’aconsegueix erradicar completament el focus de la malaltia mitjançant un control efectiu de la fauna salvatge.
Malgrat aquest escenari, Vall Companys va tancar l’exercici 2025 amb uns resultats econòmics sòlids. El benefici net es va situar en 245,4 milions d’euros, mentre que la facturació va créixer un 11% respecte de l’any anterior, fins als 4.626 milions d’euros.
Pel que fa a l’ocupació, el grup va acabar el 2025 amb una plantilla de 17.336 treballadors, un 20% més que un any abans. La companyia destaca que la major part dels llocs de treball es concentren en entorns rurals, on desenvolupa bona part de la seva activitat.