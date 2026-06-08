Ordeig demana «responsabilitat» perquè la pesta porcina amenaça «milers de lloc de treball»

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha advertit que la crisi provocada per la pesta porcina africana (PPA) posa en risc milers de llocs de treball i ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar que la situació s’agreugi. Les seves declaracions arriben després que aquest dissabte unes 200 persones participessin en una caminada reivindicativa a Collserola, desobeint les restriccions establertes per controlar la malaltia entre la població de senglars.
Ordeig ha anunciat que aquest dimarts a les quatre de la tarda mantindrà una reunió amb els alcaldes dels municipis afectats per tal de resoldre dubtes, coordinar actuacions, unificar missatges i escoltar les inquietuds del territori.
El conseller ha recordat que la crisi sanitària continua activa i ha insistit en la necessitat de facilitar la feina dels equips tècnics encarregats de capturar senglars dins la zona restringida. En aquest sentit, ha subratllat que aquests professionals han de poder treballar en les millors condicions possibles i ha expressat la seva preocupació davant actituds com les observades durant la protesta de dissabte.
Malgrat això, Ordeig ha destacat que fins ara la resposta de la ciutadania ha estat “majoritàriament exemplar” i ha apel·lat a mantenir aquest comportament responsable durant les properes setmanes.
El titular d’Agricultura ha remarcat que “el país s’hi juga molt”, tant des del punt de vista econòmic com de la credibilitat institucional davant una crisi sanitària d’aquestes característiques. Per aquest motiu, ha defensat la necessitat de complir les normatives vigents, alhora que ha mostrat la seva disposició a treballar amb els alcaldes per minimitzar l’impacte de les restriccions sobre la vida quotidiana dels veïns.
Finalment, ha demanat la col·laboració de la ciutadania per evitar noves accions que dificultin la gestió de l’emergència i ha assegurat que, quan les condicions ho permetin i així ho determinin els tècnics i la normativa, es podrà avançar cap a una nova fase de control de la situació.