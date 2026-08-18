Se suïcida un intern al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida

Un intern del Centre Penitenciari de Ponent de Lleida ha estat trobat mort aquest dimarts 18 d'agost al matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP-FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia a l'ACN. Segons Justícia, uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat el servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el Protocol de Prevenció de Suïcidis.
En un comunicat, SICAP-FEPOL ha lamentat la mort del pres i ha exigit la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. El sindicat ha explicat que l'han trobat inconscient penjat als penjadors de la zona de dutxes i els funcionaris han activat el codi de seguretat, l'han despenjat i han iniciat tasques de reanimació cardiopulmonar fins que han arribat els serveis sanitaris del centre i el SEM.
"Els treballadors tornen a donar la cara davant d'una situació extrema"
SICAP-FEPOL ha denunciat que els treballadors "han tornat a donar la cara davant d'una situació extrema" i diu que no poden ser convertits "en el para-xocs de les deficiències del sistema". Segons diuen, els fets d'aquest dimarts són un nou episodi que s'afegeix a una "successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins del sistema penitenciari català".
"La Direcció General d’Afers Penitenciaris no pot continuar reaccionant tard, improvisant i traslladant totes les conseqüències als professionals dels centres", es queixen. Per tot plegat, el sindicat de presons ha exigit la dimissió d'Estepa, que asseguren "ha perdut la confiança dels professionals" i han demanat al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix.