Els sindicats denuncien pressions als docents que han renunciat a fer sortides i colònies

USTEC-STEs, CGT i la Intersindical han presentat una queixa formal a Educació a Lleida per denunciar les pressions que, segons asseguren, estan rebent els docents que han decidit no organitzar sortides ni colònies durant aquest curs. Els tres sindicats consideren «inacceptable» que direccions de centres, Inspecció d’Educació i els mitjans de comunicació intentin fer reconsiderar una decisió que, segons recorden, afecta més de 1.500 centres de Catalunya.
Els representants sindicals sostenen que en alguns centres s’hauria intentat deixar sense efecte els acords adoptats pels consells escolars o esquivar-los mitjançant noves votacions, la incorporació d’activitats a la programació o altres vies. També acusen Inspecció d’haver donat indicacions que haurien contribuït a generar pressió dins dels claustres.
Per als sindicats, el debat sobre les sortides està desviant l’atenció dels problemes estructurals del sistema educatiu. La delegada d’USTEC-STEs a Lleida, Rosa Aguilar, ha assenyalat que aquesta qüestió s’ha convertit en «el tema estrella», quan, al seu parer, el focus hauria d’estar en les mancances del sistema.
La renúncia a organitzar aquestes activitats forma part d’una mesura de pressió per forçar el Govern a negociar les reivindicacions del professorat. Els sindicats defensen que perquè la protesta sigui efectiva ha de tenir impacte i, en aquest cas, afecta les empreses de transport, les cases de colònies i les activitats educatives.
Els representants sindicals també reclamen reconèixer i protegir la feina que assumeixen els docents durant les sortides. Recorden que aquestes activitats s’han dut a terme tradicionalment gràcies a la implicació del professorat, sense que les hores addicionals hagin estat remunerades. La Intersindical reclama, a més, garanties i cobertura legal davant possibles responsabilitats civils.
Des de la CGT, Mireia Barés ha defensat que les sortides i les colònies formen part del projecte educatiu i que s’han de poder continuar fent, però amb garanties per als professionals. En aquest sentit, els tres sindicats demanen als serveis territorials d’Educació que traslladin a les direccions dels centres el deure de respectar els acords dels consells escolars i de garantir una participació efectiva dels claustres.