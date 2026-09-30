Condemnat a dos anys de presó un home de 93 anys per una agressió sexual a una dona amb discapacitat a Juneda

L’Audiència de Lleida ha condemnat a dos anys de presó i cinc anys de llibertat vigilada un home de 93 anys per un delicte d’agressió sexual a una dona amb discapacitat a Juneda. El processat ha admès els fets aquest dimecres durant una vista de conformitat celebrada al tribunal, després que les parts arribessin a un acord.
Els fets es remunten al 17 de desembre de 2022. Segons considera provat la sentència, l’home va coincidir amb la víctima en un bar de Juneda i posteriorment la va acompanyar fins a l’estació de tren. Durant aquest trajecte es van produir els tocaments de caràcter sexual pels quals finalment ha estat condemnat.
L’acord ha permès reduir la pena respecte dels cinc anys de presó que inicialment sol·licitava la Fiscalia. A més de la pena de presó, la resolució estableix cinc anys de llibertat vigilada i prohibeix al condemnat apropar-se a menys de 500 metres de la víctima o comunicar-s’hi durant tres anys.
La sentència també li impedeix durant cinc anys treballar en activitats o oficis que comportin contacte directe amb menors. L’home, que no té antecedents penals, haurà d’indemnitzar la víctima amb 6.000 euros més els interessos legals i assumir les costes del procediment.
Les magistrades han dictat la resolució in voce després que l’acusat reconegués els fets i les parts confirmessin que no recorrerien. D’aquesta manera, la sentència és ferma.
Fonts de la defensa han explicat a l’ACN que, en condemnes de fins a dos anys de presó quan el condemnat no té antecedents, habitualment es pot acordar la suspensió de l’execució de la pena. En aquest cas, per tant, l’home podria evitar l’ingrés a presó.