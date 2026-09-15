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El cas Boreas arriba a judici: demanen 12 anys per a l'excap de Carreteres de la Generalitat

Societat

La Fiscalia creu que Jordi Benet hauria participat en un entramat de pràctiques irregulars relacionades amb la contractació i la certificació d’obres públiques.

  • Imatge dels acusats durant el judici -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 16:03
Actualitzat el 15 de setembre de 2026 a les 16:04

L’Audiència de Lleida ha donat inici aquest dimarts al judici del cas Carreteres, la primera peça judicial derivada de la trama Boreas que arriba a la vista oral. El procediment se centra en les presumptes irregularitats comeses en adjudicacions i certificacions d’obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions.

El principal acusat és Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, per a qui la Fiscalia sol·licita 12 anys de presó. El ministeri públic sosté que hauria participat en un entramat de pràctiques irregulars relacionades amb la contractació i la certificació d’obres públiques.

Durant la primera sessió, els Mossos d’Esquadra han declarat sobre les escoltes telefòniques practicades en el marc de la investigació. Segons els agents, les converses van posar de manifest una relació “molt intensa” entre Benet i responsables de la constructora MJ Gruas.

La policia ha assegurat que la capacitat d’influència dels responsables de l’empresa sobre l’excap de Carreteres “excedia” la relació habitual entre un empresari i l’administració pública.

A banda de Jordi Benet, la Fiscalia també acusa un antic responsable de Conservació de Carreteres, una filla de l’excap de Carreteres i dos directius de MJ Gruas. El judici haurà de determinar el grau de participació de cadascun dels acusats en les presumptes irregularitats investigades.

El cas Carreteres constitueix la primera peça del cas Boreas que arriba a judici, en una causa que investiga presumptes pràctiques corruptes vinculades a la contractació pública a les comarques de Lleida.

 

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