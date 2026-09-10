El Poder Judicial es regira contra Sánchez per les acusacions de «lawfare»: «És d'una extraordinària gravetat»

Malestar al Poder Judicial per les acusacions de "lawfare" que surten des del govern de Pedro Sánchez. Aquest dijous, en l'obertura de l'any judicial, la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, ha advertit que afirmar que jutges i tribunals prenen decisions per raons polítiques és "una imputació d'una extraordinària gravetat, que pot arribar a comportar l'atribució d'una conducta delictiva". Davant del rei, Felip VI, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, Perelló ha tancat files amb els integrants de la carrera judicial i ha insistit en la independència dels jutges i ha reclamat "respecte, lleialtat institucional i responsabilitat" a les autoritats polítiques.
Un any més, l'inici del curs judicial arriba en un moment de tensió entre el poder judicial i executiu. Mentre l'amnistia continua sense aplicar-se del tot, la pressió dels tribunals contra l'entorn del president del govern espanyol i el PSOE, i les crítiques que arriben des de les files socialistes contra la conducta d'alguns jutges també creix. "La crítica fundada sempre serà benvinguda, però no pot ser substituïda per l'atribució al jutge de propòsits polítics i ideològics per la mera discrepància sobre el que s'ha resolt", ha dit Perellò, i per això ha demanat als poders executiu i judicial que evitin crítiques que "qüestionin la independència dels tribunals o la confiança pública en la justícia".
En aquest sentit, ha demanat "lleialtat institucional" i defugir la "deslegitimació sistemàtica" del Poder Judicial. "No és admissible que la desqualificació pública dels jutges es converteixi en un instrument de pressió sobre l'exercici de la jurisdicció", ha afirmat Perelló. Perquè, ha dit, tot plegat contribueix a projectar una ombra de dubte a la funció dels jutges i "debilita la confiança" de la ciutadania en la judicatura. Per això, ha demanat als poders de l'estat que respectin la funció del Poder Judicial, que té el deure de ser un "contrapès". "Els tribunals resolen els conflicte d'acord amb el Dret i amb garanties, aliens a la lògica de la confrontació política", ha remarcat la presidenta del CGPJ.
Perelló també ha fet una petició als membres de la judicatura. Els ha demanat "mesura" i tenir present la transcendència de les seves decisions, i també "prudència" en la seva actuació i les seves "intervencions públiques". Sigui com sigui, la presidenta del Poder Judicial ha garantit que, "malgrat les desqualificacions", els jutges continuaran fent la seva feina i s'ha mostrat convençuda que la ciutadania confia en la tasca dels tribunals en la defensa dels drets i en la lluita contra la corrupció "al marge de la ideologia". "demano respecte a la feina jurisdiccional i que es permeti el treball serè que comporta la difícil tasca de jutjar", ha reblat.