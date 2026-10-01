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PSC i ERC acorden crear en sis mesos un pla pel català al comerç i la restauració

Política

  • Carta en anglès d'un local de 'Brunch' del centre de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 12:11
Actualitzat el 01 d’octubre de 2026 a les 12:12

Acord entre el PSC i ERC pel català. Totes dues formacions han registrat una proposta de resolució conjunta per impulsar la llengua en els àmbits del comerç i la restauració. La iniciativa es votarà aquest dijous en el marc del debat de política general i demana "reforçar el coneixement i compliment de la normativa lingüística" i la "garantia dels drets" dels consumidors. El text busca implementar en sis mesos un programa de suport al comerç i a les empreses per fomentar l'ús de la llengua en l'atenció al públic, mitjançant la formació, recursos lingüístics i eines de traducció i assessorament, adaptats a cada sector. El programa havia estat proposat pels republicans, que centraven la iniciativa en "el dret de la ciutadania a ser atesa en català", que ha quedat fora del redactat final en substitució de "l'impuls del català" per reforçar "la garantia dels drets lingüístics".

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