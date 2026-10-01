PSC i ERC volen crear un grup d'experts per fer una reforma fiscal en habitatge

Un grup d'experts per fer una proposta sobre una reforma fiscal en habitatge: aquest és l'acord al qual han arribat el PSC i ERC en el marc del debat de política general. Aquest grup, si s'acaba aprovant, ha d'estar format per experts tant en fiscalitat com en habitatge i treballaran conjuntament amb el Departament d'Economia. En el termini de tres mesos hauran de fer una proposta de reforma de diferents figures fiscals vinculades amb les operacions econòmiques en habitatge i les conclusions es tramitaran per via parlamentària perquè la cambra les validi. Segons la proposta de resolució, l'objectiu és incentivar l'adquisició del primer habitatge i desincentivar tant l'acumulació de pisos per especular com les segones residències, el lloguer turístic o l'habitatge buit. Aquest acord fa que els republicans hagin substituït la proposta que apostava per reduir l'impost de transmissions patrimonials (ITP) en la compra del primer habitatge habitual i defensava incrementar la tributació en funció del nombre d'habitatges en propietat.\r\n