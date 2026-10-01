Felip i Letizia visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre

Els reis espanyols Felip VI i Letizia faran un viatge oficial a Ceuta i Melilla els pròxims 13 i 14 d'octubre en el marc de la crisi migratòria i humanitària. Tal com ho ha anunciat la Zarzuela aquest dijous, la visita ha estat consensuada amb el govern espanyol.\r\n\r\nSerà la primera visita de la casa reial espanyola des que Felip va arribar al tron el 2014. No han transcendit, però, les activitats i els detalls de l'agenda dels monarques al sud del Mediterrani.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nUna de cada dues persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya hi ha arribat des de l'any 2020 Neus Climent\r\n\r\n