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Felip i Letizia visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre

Política

  • Felipe VI Letízia Ortiz Salvador Illa, 50è aniversari d'El País Museu Marítim -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 09:48

Els reis espanyols Felip VI i Letizia faran un viatge oficial a Ceuta i Melilla els pròxims 13 i 14 d'octubre en el marc de la crisi migratòria i humanitària. Tal com ho ha anunciat la Zarzuela aquest dijous, la visita ha estat consensuada amb el govern espanyol.

Serà la primera visita de la casa reial espanyola des que Felip va arribar al tron el 2014. No han transcendit, però, les activitats i els detalls de l'agenda dels monarques al sud del Mediterrani.

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