El Suprem paralitza cautelarment la inscripció al cens dels nacionalitzats amb la llei de nets

El Tribunal Suprem ha paralitzat cautelarment la inscripció al cens electoral de les persones que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de l’anomenada llei de nets. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat parcialment la petició de Vox i Iustitia Europa i ha acordat suspendre la inscripció automàtica fins que hi hagi una sentència definitiva.\r\n\r\nLa mesura afecta les persones nacionalitzades en virtut de la disposició addicional de la llei de memòria democràtica, que permet obtenir la nacionalitat espanyola als fills i nets d’espanyols d’origen nascuts fora de l’Estat. Els expedients dels qui encara no estiguin inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) podran continuar tramitant-se, però la inscripció quedarà suspesa un cop finalitzat el procediment. En el cas de les persones que ja figuren al CERA, el Suprem també suspèn els efectes electorals de la inscripció per als processos electorals que es puguin convocar mentre no hi hagi sentència. La mesura no afectarà, però, aquells que acreditin als consolats haver nascut fora d’Espanya de pares o avis que van patir l’exili.\r\n\r\nEl govern espanyol ha assegurat que "no comparteix" la decisió del Suprem i ha recordat que és contrària al criteri de l’executiu i de la Junta Electoral Central. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha afirmat que confien en "la imparcialitat de la Justícia". Per la seva banda, Vox ha celebrat la resolució i l’ha qualificat de victòria contra el que considera un "intent de manipulació del cens electoral per alterar les eleccions". El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha reaccionat a la decisió amb un missatge a les xarxes socials: "Teníem raó".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa condició de Junts per avalar el nou finançament: tenir la clau de la caixa Oriol March\r\n\r\n