Feijóo menysté que Catalunya tingui més recursos amb el nou finançament: «El problema és de gestió»

L’endemà que el president espanyol, Pedro Sánchez, mantingués un encontre amb el grup d’empresaris G8 , el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’ha reunit amb una àmplia representació de la patronal vallesana Cecot, a la seu de l’organització a Terrassa. Feijóo ha dit només començar que vol “passar pàgina i parlar del futur”. El polític conservador ha proclamat que la seva voluntat és “enfortir la convivència, no dividir la societat”.
Alberto Núñez Feijóo ha afirmat que “Catalunya mereix un millor finançament, però parlant d’ingressos i despeses”, alhora que ha dit als empresaris: “No renunciïn a ser líders d’aquest país”. El líder conservador, però, no ha aprofundit en el finançament. Ha dit que ell “no canvia el missatge en funció del lloc on va” i ha acusat Pedro Sánchez de “renunciar a ocupar-se del país”, esmentant els “resultats catastròfics en educació” i la crisi de l’habitatge.
Sobre finançament, Feijóo ha proclamat que "el primer problema de Catalunya no són els ingressos, és la gestió". Es gasta bé?, s'ha preguntat. Ha reclamat "un acord amb les comunitats autònomes" i ha afirmat que s'ha de millorar el sistema de finançament, però que "no es pot aprovar un model amb el suport de només dues comunitats". Ha insistit que cal "ser eficient amb la despesa" i ha dit que l'actual model és fruit d'un acord entre Rodríguez Zapatero i el tripartit. Ha resumit la seva proposta dient que defensa "actualitzar el sistema de finançament buscant el consens".
En un to més tecnocràtic que ideològic, el líder del PP ha criticat Sánchez per no governar, sinó “mantenir-se en el poder”, recordant els anys sense pressupostos, “que s’ha convertit en la norma”. Ha assenyalat que el deute públic s’ha incrementat un 42% en els darrers vuit anys, mentre es defugen els grans debats de país.
S’ha compromès a afrontar els problemes de fons si arriba a la Moncloa, reduir la pressió fiscal, presentar un pla de competitivitat que inclogui seguretat jurídica, incentivar la innovació i eliminar barreres burocràtiques. Ha assegurat que “ni Ascó ni Vandellòs es poden tancar”. Ha afirmat que “a Espanya ha de merèixer la pena treballar”, afrontant l’absentisme i perseguint el frau, tant el fiscal com el de les baixes falses.
No ha parlat d'immigració fins al final, comprometent-se a combatre el “descontrol migratori” i ha dit que "molts immigrants venen a treballar, d'altres no" i ha assegurat que "a Espanya no hi ha política migratòria". Feijóo ha dit que no està en contra de la immigració, però "el que és irregular no pot ser regulat".
“Els qui es manifesten són els qui han fet la política d’habitatge”
Feijóo ha mantingut després un diàleg amb el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, que ha començat plantejant-li el problema de l’habitatge. Feijóo ha assegurat que el 2018, l’habitatge era el problema número setze i ara és el primer. Ha qualificat de “desgràcia personal” el cas de Maricarmen i ha recordat el cas d’Olga, la dona de l'Hospitalet que es va suïcidar a Catalunya després de ser desnonada: “Ningú va acampar per ella, ningú es va manifestar per ella”. En realitat, sí que hi va haver protestes per Olga , com ara per Maricarmen.
“Els qui ara es manifesten ara són els qui van crear aquesta política d’habitatge”, ironitzant que una vicepresidenta com Yolanda Díaz cridi a la vaga general. Feijóo ha assegurat que per fer front al problema cal incrementar l’oferta, construint un milió d’habitatges, amb la reducció dels impostos per als joves quan comencen a treballar i reduccions de l’IRPF, que no pagarien el primer any.
El polític gallec ha repetit en diverses ocasions que cal aprimar l'administració pública d'alts càrrecs. S'ha mostrat convençut que "el 50% dels alts càrrecs de l'actual govern sobren" i ha explicat que va prometre reduir a la meitat els alts càrrecs de la Xunta i que ho va complir. "I no va passar res, i als gallecs encara menys, si no, no m'haguessin votat tantes vegades".
El president de Cecot, Xavier Panés, ha subratllat el pes industrial del Vallès, amb un PIB superior al de dotze comunitats espanyoles, i ha assenyalat que “sense competitivitat econòmica no hi haurà benestar social i serveis públics de qualitat”. Panés ha afirmat que els preocupa “una pressió fiscal que penalitza la inversió, una burocràcia excessiva, el dèficit d’infraestructures estratègiques i l’increment de l’absentisme”.
Panés ha insistit en què les propostes empresarials “no són patrimoni de cap partit” i que “la millor política econòmica és la que crea oportunitats i genera prosperitat compartida”.