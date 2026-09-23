Convoquen protestes a Barcelona pel suïcidi de l'Olga, la «brutalitat policial» i el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid

El Sindicat de Llogateres fa una crida a la mobilització aquest vespre (19h) davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca, com a conseqüència d'una setmana especialment delicada en matèria d'habitatge. El dilluns a primera hora es coneixia el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 54 anys, Olga Matute, després d'haver estat desnonada. Hores més tard, malgrat activar-se el protocol per risc d'autolesions i malgrat la presència de desenes de persones a la porta d'una llogatera a qui no se li va permetre figurar al contracte, també es va executar el desallotjament. Aquest matí, a Madrid, un cas especialment mediàtic, el de la Maricarmen, una veïna de 87 anys, ha tornat a acabar amb l'expulsió judicial de la dona malgrat l'oposició de centenars de concentrats. En aquest episodi, s'hi ha denunciat "brutalitat policial", després de la intervenció dels antiavalots de la Policia Nacional espanyola. Ara, davant aquest cúmul de casos, el Sindicat de Llogateres demana sortir al carrer, també a Barcelona: "el govern de Pedro Sánchez és responsable per tenir al calaix el Reial Decret Llei que podria haver aturat el desnonament de la Maricarmen".\r\n