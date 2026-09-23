La Rambla recupera la circulació en sentit mar a partir de dimarts vinent

La Rambla de Barcelona recuperarà dimarts vinent la circulació en sentit mar, que no estava permesa des de juny del 2024 per les obres que s'hi estan fent. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que els treballs "avancen al ritme previst per tal que acabin el pròxim febrer". A partir de dimarts, els treballs entren en una nova fase, de manera que s'obrirà la circulació en sentit mar.\r\n\r\nA partir de llavors, el trànsit local, veïnat, serveis i aparcaments ja podran fer ús del vial del costat Raval de la Rambla. L'obertura del sentit descendent permetrà obrir el carrer dels Tallers i restablir els sentits de circulació dels carrers Xuclà i del Bonsuccés. S'eliminaran també els passos transversals provisionals de la part central del passeig.\r\n\r\nPel que fa al bus, la línia 59 de TMB mantindrà el seu itinerari ascendent per la Rambla i descendent per Via Laietana mentre durin les obres. Un cop acabin els treballs, sí que recuperarà el recorregut original en els dos sentits de la Rambla.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nConvoquen protestes a Barcelona pel suïcidi de l'Olga, la «brutalitat policial» i el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid David Cobo\r\n\r\n