Repensar el model i destituir Niubó: l'oposició no compra les explicacions d'Illa sobre PISA

Les explicacions de Salvador Illa pel fiasco de les proves PISA no ha convençut el Parlament. Tant els socis del Govern com l'oposició han compartit aquest dimecres bona part del discurs centrant-se en dos eixos: la necessitat de repensar el model educatiu, però que abans de fer-ho es destitueixi la consellera d'Educació, Ester Niubó. I no només pel cas de PISA, sinó per la gestió del Departament d'Educació en altres carpetes, com la de la crisi amb els sindicats que continua encallada mentre el president ha convocat els partits per constituir un acord de país en la matèria.
Amb tons diferents, tothom ha apuntat les responsabilitats de Niubó. Junts l'ha definit com la "pitjor consellera d'Educació de la història" i ERC i els Comuns, potser menys explícits, han apuntat respectivament que no s'hi val amb dimissions tècniques o de segona línia, sinó que calen responsabilitats polítiques. La majoria de partits de la cambra han confirmat que assistiran a la cimera educativa que Illa ha convocat per aquest divendres, alguns només per respecte insitutcional i d'altres amb propostes pròpies per posar sobre la taula, però tots han advertit que un gran pacte no pot servir ni per salvar el Govern ni per mantenir la consellera al càrrec.
ERC i els Comuns apugen el to
Des dels socis del Govern, ERC ha parlat de "deixadesa de funcions, persistència en l'error, opacitat i falsedat" que han portat un "ridícul de país". I amb un missatge implícit que ha llançat el portaveu parlamentari adjunt dels republicans, Jordi Albert, cap a la consellera d'Educació: "Quan hi ha un error així, el normal és que la gent marxi i assumeixi responsabilitats". ERC ha acusat el Govern de dir "mentides" i "acusacions no fonamentades" per haver assenyalat les direccions dels centres per l'error de la mostra, i també ha retret a Illa que amagués informació per evitar "passar vergonya". Albert ha qüestionat la versió exposada pel president de la Generalitat i ha dit que l'executiu, creu, fa almenys des de març del 2025 que hi hauria aquest problema. "Ni gestió ni govern, ha desistit de governar", ha sentenciat el diputat republicà.
Al seu torn, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha defensat un model d'escola pública "tan potent que tothom hi vulgui portar els fills". La dirigent dels Comuns ha dit que el Govern no se'n surt amb l'educació, amb el desgavell de PISA com a punt culminant. "De tot el que ha passat, el que més preocupa és que va fallar la transparència", ha dit. Albiach ha lamentat que el Govern esperés a finals de juliol per explicar-se i ha dit que "la responsabilitat no es pot limitar a tres persones". "La responsabilitat és política", ha dit. Albiach ha advertit, també, que el pacte de país d'Illa "no pot ser l'excusa per salvar Niubó" ni una "estratègia" d'un Govern que actua "amb 2030". "Els problemes són ara", ha dit, i ha demanat compromisos clars amb calendari ambiciós i recursos. "Hem de tornar als bàsics: menys alumnes per aula, menys temperatura i menys pantalles", ha conclòs.
Junts: "És la pitjor consellera d'Educació de la història"
A l'altra banda de l'hemicicle, Junts ha tornat a demanar el cessament de Niubó. "És la pitjor consellera d'Educació de la història i això que era molt difícil superar a Cambray", ha dit la presidenta parlamentària del partit, Mònica Sales. "Mentre la manté, se'n fa responsable", ha afegit interpel·lant el president de la Generalitat. Sales ha dit que el Govern no només va cometre una sèrie d'errors, sinó que va amagar informació fins que no va poder. En paral·lel, ha demanat el concert econòmic per poder arribar al 6% del PIB en educació i ha carregat contra el calendari fins al 2031 per a la climatització dels centres. "Amb aquest rumb li espera una llarga agonia", ha etzibat Sales, que ha acusat Illa de ser "el primer" per fer propaganda i "l'últim" per assumir responsabilitats.
El PP qüestiona el model d'escola catalana
Amb la seva ironia habitual, el líder del PP, Alejandro Fernández, ha lamentat que mentre Illa "inaugurava" l'eclipsi, el sistema educatiu de Catalunya queia a trossos. “Ha vingut al Parlament a socialitzar el seu fracàs”, ha dit, i ha qüestionat que el president vulgui, ara, signar “un pacte nacional” sobre l'educació. El dirigent conservador ha recordat que el problema no es resol amb més diners i ha insistit que cal “canviar de model”. Per què? Perquè l'actual va en detriment dels alumnes excel·lents, no es pot apostar per un “aprenentatge col·lectiu” i, a banda del bon ambient a l'aula, cal més autoritat dels mestres. “L'escola no pot ser un balneari”, ha dit. Vox, en la línia del PP, també ha carregat contra el model d'escola catalana i ha demanat responsabilitats a Niubó.
La CUP demana que l'acord de país no sigui excusa
Per últim, la CUP, per veu de la diputada Pilar Castillejo ha dit que el Departament d'Educació només ha explicat el problema quan no l'ha pogut amagar més i el desgavell de les proves se suma a la resta de conflictes amb els mestres. La dirigent anticapitalista ha avisat que els cessaments no poden ser un "tallafocs" que evitin les responsabilitats polítiques, en aquest cas de Niubó. "O la consellera va callar o dirigeix un departament que li va ocultar fins a set avisos", ha dit Castillejo. Des de la CUP també han qüestionat que l'OCDE i PISA siguin els encarregats de definir l'èxit educatiu, que porta l'escola a educar "per al mercat i no per a la vida". "L'èxit educatiu no és millorar a PISA sinó avançar sense deixar ningú enrere", ha dit, i ha aplaudit el debat sobre l'educació que planteja Illa amb condicions: "No pot ser una excusa per tancar el conflicte educatiu".