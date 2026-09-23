El PP demana un canvi de model educatiu: «L'escola no és un balneari»

El líder del PP, Alejandro Fernández, ha felicitat Illa per haver “inaugurar” l'eclipsi de l'estiu però ha lamentat que mentrestant el sistema educatiu de Catalunya queia a trossos. “Ha vingut al Parlament a socialitzar el seu fracàs”, ha dit, i ha qüestionat que el president vulgui, ara, signar “un pacte nacional” sobre l'educació. Fernández ha dit que la responsabilitat de PISA és de la consellera Niubó i del mateix Illa. “Vostè és el màxim responsable del Govern”, ha afirmat. El dirigent conservador ha recordat que el problema no es resol amb més diners i ha insistit que cal “canviar de model”. Per què? Perquè el model actual va en detriment dels alumnes excel·lents, no es pot apostar per un “aprenentatge col·lectiu” i, a banda del bon ambient a l'aula, també cal més autoritat dels mestres. “L'escola no pot ser un balneari”, ha dit. Fernández també ha qüestionat el model d'escola inclusiva. “El seu sistema no ajuda qui necessita més inclusió, sinó que alenteix l'aprenentatge de la resta”, ha reblat, i ha acusat Illa i Niubó de perjudicar els alumnes amb la immersió lingüística. "Si el pacte nacional és per aprofundir en el fracàs, no comptin amb nosaltres; si no, parlem-ne", ha conclòs.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla s'aferra a un «nou pacte de país» per girar full de PISA i rellançar l'educació Lluís Girona Boffi\r\n\r\n