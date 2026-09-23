ERC acusa el Govern de «deixadesa i opacitat» pel fiasco de les PISA i qüestiona Niubó

"Deixadesa de funcions, persistència en l'error, opacitat i falsedat" que han portat un "ridícul de país": aquesta és la valoració que ha fet ERC del fiasco de les proves PISA. I amb un missatge implícit que ha llançat el portaveu parlamentari adjunt dels republicans, Jordi Albert, cap a la consellera d'Educació, Ester Niubó: "Quan hi ha un error així, el normal és que la gent marxi i assumeixi responsabilitats". ERC ha acusat el Govern de dir "mentides" i "acusacions no fonamentades" per haver assenyalat les direccions dels centres per l'error de la mostra, i també ha retret a Illa que amagués informació per evitar "passar vergonya". Albert ha qüestionat la versió exposada pel president de la Generalitat i ha dit que l'executiu, creu, fa almenys des de març del 2025 que hi hauria aquest problema. "Ni gestió ni govern, ha desistit de governar", ha sentenciat el diputat republicà.\r\n